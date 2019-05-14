Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sırasında yaralanıp kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin cenazesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan alınarak karayoluyla memleketi Ordu'nun Çatalpınar ilçesine getirildi.

Çatalpınar ilçesindeki futbol sahasında düzenlenen cenaze töreninde, şehit Volkan Demirci'nin 10 ay önce evlendiği eşi Nurdan Demirci, annesi Hacer, babası Ümran Demirci taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Ordu Valisi Seddar Yavuz, İçişleri Bakan Yardımcısı Eyüp Sabri Erdil, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ile milletvekilleri, çok sayıda asker ve polis ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

'BENİ BIRAKMA NE OLUR'

Şehit eşinin tabutuna sarılarak ağıtlar yakan Nurdan Demirci, "Beni bırakma ne olur, senden kopamam. Seni böyle mi karşılayacaktım? Senden nasıl kopacağım?" diyerek feryat etti.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına taşınırken kucağında küçük oğlu Ahmet ile arkasından yürüyen şehit babası Ümran Demirci de "Gel oğlum ağabeyini uğurla, gel yavrum sen kaldın bana, kuzum koçum" diyerek gözyaşı döktü.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende dualar okundu, tekbirler getirildi. Volkan Demirci, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mahallesi'ndeki kabristanda toprağa verildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan şehit Volkan Demirci'nin sosyal medya hesabından daha önce paylaştığı, "Vatan uzaktan bakıp 'benim' diyenlerin değil, yâr koynuna baş koymadan şehit olanlarındır J.Ö.H." mesajı görenleri duygulandırdı.



