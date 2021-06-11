Türkiye Şehit Veli Kabalay'ın zeybek videosu görenleri duygulandırdı

Şehit Veli Kabalay'ın zeybek videosu görenleri duygulandırdı

Türkiye

Şehit Veli Kabalay'ın zeybek videosu görenleri duygulandırdı

Ağrı Doğubeyazıt'ta teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın bir süre önce zeybek oynarken çekilen görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

11 Haziran 2021, Cuma 17:06 Son Güncelleme:
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Doğubayazıt’ta 13 Mayıs'ta İran tarafından teröristlerce açılan ateşle şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın zeybek oynarken çekilen videosu, izleyenlerin yüreklerini dağladı.

5 ay önce baba olma sevincini yaşayan Kabalay'ın şehit olmadan bir süre önce görev yaptığı kırsalda 'Tavas Zeybeği' oynadığı görüntü, sosyal medyada ilgi gördü. Kabalay'ın görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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