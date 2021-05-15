Türkiye Şehit Yasin Özdamar'ın acı haberi Isparta'daki ailesine verildi

Şehit Yasin Özdamar'ın acı haberi Isparta'daki ailesine verildi

Türkiye

Şehit Yasin Özdamar'ın acı haberi Isparta'daki ailesine verildi

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama/tarama faaliyeti icra eden TSK unsurlarına bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehadet haberi ailesine ulaştırıldı.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 01:01 Son Güncelleme:
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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Çaltı köyünde yaşayan şehidin babası Saadettin ile annesi Keziban Özdamar'ı ziyaret ederek, acı haberi verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı, evin bahçesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin naaşı, yarın Çaltı köyünde toprağa verilecek.

AA

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