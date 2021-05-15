Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Çaltı köyünde yaşayan şehidin babası Saadettin ile annesi Keziban Özdamar'ı ziyaret ederek, acı haberi verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı, evin bahçesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin naaşı, yarın Çaltı köyünde toprağa verilecek.

AA



