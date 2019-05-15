Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Avaşin sektörü Batıntepe üs bölgesine dün sabah bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli için annesi Leyla Çelik ve kardeşlerinin oturduğu Alanya'da cenaze töreni düzenlendi.

Dün gece askeri uçakla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na getirilen ve Alanya Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze töreninde şehidin annesi Leyla Çelik, Kırşehir'in Kaman ilçesinde oturan ve dün gece şehidin naaşını taşıyan askeri uçakla ilçeye gelen babası Hamza Zencirli, kardeşleri Kamuran (32), Armağan (28), Mustafa (19) ve Yusuf Zencirli (18), üvey babası Mehmet Ali Çelik ile yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Vali Vekili Hamdi Bolat, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ASKER SELAMI VERDİLER

Zencirli'nin cenazesine asker selamı veren kardeşleri ile yakınları terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Şehidin annesi ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi Kamuran Zencirli, tabutun başında ağlayan babası Hamza Zencirli'ye 'Sen artık şehit babasısın, ağlama, hainleri sevindirme" dedi. Kamuran Zencirli daha sonra diğer aile fertlerine de "Tabutun başında ağlayacak olan varsa gitsin" dedi. Şehidin üvey babası Mehmet Ali Çelik de tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

'KARA KUZUM' DİYE AĞIT YAKTI

İki kadın askerin koluna girerek destek verdiği anne Leyla Çelik, ayakta durmakta güçlük çekince tabutun yanında sandalyeye oturtuldu. Leyla Çelik, "Kara kuzum daha iki gün oldu telefonla konuştuğumuz. Kalk seni götüreceğim seni, elbiselerini bırakmıştın. 'Şehit olursam kardeşlerim giyer' demiştin. Giysinler mi kuzum" diye ağıt yaktı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin cenazesi, öğle vakti Antalya Müftüsü Osman Artan'ın Asri Mezarlık Camii'nde kıldırdığı namazın ardından Alanya Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

DHA



