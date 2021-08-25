Türkiye Şehitkamil Belediye Başkanlığı 50 Zabıta Memuru alacak

Şehitkamil Belediye Başkanlığı 50 Zabıta Memuru alacak

Türkiye

Şehitkamil Belediye Başkanlığı 50 Zabıta Memuru alacak

Şehitkamil Belediye Başkanlığı 50 Zabıta Memuru alacağını duyurdu.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 16:32 Son Güncelleme:
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Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta memuru alınacaktır.

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