Türkiye Şehitlerimize hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan genç kız serbest bırakıldı

Şehitlerimize hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan genç kız serbest bırakıldı

Türkiye

Şehitlerimize hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan genç kız serbest bırakıldı

Samsun'da sosyal medyada canlı yayın yaparken Bitlis'teki şehitlerimize hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Yonca B. serbest bırakıldı.

05 Mart 2021, Cuma 16:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı.

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.'nin, olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Yonca B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haberler
Kaymakamın tepki çeken videosuyla ilgili Zonguldak Valiliği'nden açıklama



Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Liste başı 9'uncu madde
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Diyarbakır... Mavi mavi...
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Tam saatinde kurtarıyor
Murat Gülderen
Şirin Sever
07-19 arası sosyalleşme bizi keser mi?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Bu plan Türkiye’ye derin nefes aldıracak
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fırat Üniversitesi 112 sözleşmeli sağlık personeli alıyor