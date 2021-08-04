Basketbol Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek

Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek

Basketbol

Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Şehmus Hazer, 2021 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyecek.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 21:48 Son Güncelleme:
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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 yaşındaki basketbolcunun özel izin doğrultusunda 8-17 Ağustos'ta NBA Yaz Ligi'nde boy göstereceği belirtildi.

Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dedric Lawson'ın da NBA Yaz Ligi'nde Boston Celtics forması giyeceği aktarıldı.

AA

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