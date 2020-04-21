Türkiye Şehre inen ayı okul bahçesine girdi

Şehre inen ayı okul bahçesine girdi

Türkiye

Şehre inen ayı okul bahçesine girdi

Artvin’de şehre inerek okul bahçesine giren ayının görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

21 Nisan 2020, Salı 21:42 Son Güncelleme:
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Artvin'de Yeni Mahalle’de bulunan Sosyal Bilimler Lisesinin güvenlik kamerası kayıtlarında, gece okul bahçesine giren ayının bir süre dolaştığı, köpeklerin kovalaması sonucu buradan uzaklaştığı görülüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ayının şehir merkezine girmemesi için çalışma başlattığı öğrenildi. Yaklaşık bir hafta önce de şehir merkezinde caddelerde ayı görüntülenmişti.

AA

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