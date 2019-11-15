Şehrin çocuk hali: Ara tatilde hangi etkinlikler var?

Öğrenciler ilk ara tatile girmeye hazırlanırken ailelerde 1 haftalık ara tatili değerlendirmek ve verimli bir şekilde geçirmek için etkinlik programları oluşturmaya başladı. Bazı müze ve sanat kurumları ile AVM'ler de ara tatilde çocuklar için programlar hazırladı. İşte ara tatilde öne çıkan etkinlikler...

Beşiktaş JK Müzesi Müzede öğrenme programları

Beşiktaş JK Müzesi, “Müzede Öğrenme Programları” kapsamında ara tatil atölyeleri ile çocuklarla bir araya geliyor. Karakartalla Hikayeni Keşfet, Futbol ve Tasarım Atölyesi, Müzede Ritim ve Dans başlıkları altında gerçekleşecek atölyeler 19 Kasım 2019’da başlıyor.

Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı spor müzesi olan Beşiktaş JK Müzesi, zengin spor tarihi koleksiyonuyla ve dijital sergileme alanlarını her yaştan ziyaretçi ile buluşturmaya devam ediyor.

Sakıp Sabancı Müzesi

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Çocuk Eğitimi Programları, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatilinde yeni atölye çalışmalarıyla devam ediyor. 7-11 ve 12-15 yaş arası çocuklara yönelik eğitim programında eğlenceli deneyimler yoluyla öğrenme sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor. SSM ara tatil hediyesi olarak öğrenci ve öğretmenlere 15-24 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olacak.

Atölye çalışmalarının ilki 18-22 Kasım tarihleri arasında günde dört seans olarak düzenlenecek. Bir hafta sürecek programda israfı önlemeye yönelik çalışmaların yapılacağı “Sıfır Atık Projeleri”, yaratıcı yazma tekniklerine odaklanan “Küçük Oyuncaklara Hikayeler ve Çizgiler”, yetenek, beceri ve hayal gücünü pekiştirecek “Ahşap Oyuncak Atölyesi” ve takım çalışması, koordinasyon ve özgüvene katkı sağlayacak “Ritim Atölyesi” gerçekleştirilecek. Bir atölyeye katılım bedeli 150 TL olacak.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Ersin Göğüş yönetiminde gerçekleştirilecek "SSM'ye Mars geldi!" isimli eğitim programı ise 19 Kasım Salı günü düzenlenecek. Mars'a yolculuğun ayrıntılarının anlatılacağı atölyeye 12-15 yaş arası çocuklar katılabilecek. Atölyenin katılım bedeli 200 TL.

İstanbul Modern Sanat Müzesi

İstanbul Modern Sanat Müzesi, 18- 22 Kasım 2019 tarihleri arasında, okulların ara tatilinde çocuklara sanat dolu bir program sunuyor. 7-12 yaş aralığındaki çocuklar bu program kapsamında müze uzmanlarıyla birlikte sanatı yorumlamaya ve sanatsal üretimler gerçekleştirmeye yönelik atölye çalışmalarına katılabiliyor. Atölye çalışmaları, sabah 10.30-12.30 ve öğleden sonra 13.30-15.30 saatleri arasında günde iki defa düzenleniyor. Müze uzmanlarının yönetiminde gerçekleştirilen bu atölye çalışmalarının katılım bedeli 150 TL. Ayrıca İstanbul Modern’in Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerine ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanıyor.

Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri

16 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek “Çağdaş Sanatla Tanışma” etkinliği kısa süren müze turu ile etkinlik başlayacak. Çağdaş sanat anlayışı doğrultusunda farklı amaçlar için üretilen ambalaj atıkları ve diğer üç boyutlu malzemeler kullanılarak bir portre çalışması yapılacak. Bu atölyeye çocukların saat 10:30-12:30 ve 13:00-15:00 saatleri arasında katılabilmeleri mümkün.

17 Kasım 2019 Pazar günü ise çocuklar saat 10:30-12:30 arasında “Dans Eden Heykeller” etkinliğinde buluşacak. 30 dakika süren rehberli, anlatımlı kısa müze turundan sonara farklı yaş gurupları için zorluk dereceleri ayarlanmış çalışmaya geçilecek. Koleksiyonda yer alan heykel çalışmalarından yola çıkılarak telekomünikasyon telleri, pipo temizleyicileri ve farklı üç boyutlu materyallerin kullanıldığı etkinlikte çocuklar mekanik, form inşa gibi becerilerin geliştirildiği, bol kesmeli, bükmeli eğlenceli bir soyut heykel oluşturacaklar.

Madame Tussauds İstanbul

Dünyaca ünlü isimlerin balmumu figürlerinin interaktif bir eğlence ortamında sergilendiği Madame Tussauds İstanbul, Ekim ayında başlattığı ‘tek fiyat’ kampanyasına eğitim-öğretime verilecek bir haftalık ara tatilin ilk hafta sonunu da dahil ederek devam ediyor. 18 Kasım’a kadar online ve gişeden satın alınacak çocuk ya da yetişkin biletleri tek fiyat avantajı ile 39 TL’ye satışa sunuluyor.

250 yıllık bir tarihe sahip balmumu müzesi Madame Tussauds’nun İstiklal Caddesi üzerinde yer alan merkezinde, farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yaşamış tarih, kültür-sanat, bilim, spor ve eğlence alanlarında ün yapmış kişilerin balmumu figürleri sergileniyor. İnteraktif bir eğlence deneyimi sunan Madame Tussauds İstanbul’da, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Zeki Müren, Müslüm Gürses, Cristiano Ronaldo, Murat Boz, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Brad Pitt, Julia Roberts, Madonna, Albert Einstein, Steve Jobs gibi 70’den fazla ünlü ismin balmumu figürü yer alıyor.

Çocuklar, Andy Warhol'un renkli Pop Art dünyasını keşfedecek

Pop Art'ın öncüsü Andy Warhol ve bu akımın en önemli temsilcilerinin orijinal eserlerinin yer aldığı Andy Warhol sergisi, ara tatile sanat ve renk katıyor. UNIQ Expo'da 29 Mart'a kadar sürecek olan sergi, tatil boyunca her gün açık. Pop Art'ın öncüsü Andy Warhol başta olmak üzere, yine bu akımın en önemli isimleri arasında olan Keith Haring, Roy Lichtenstein ve James Rosenquist'in 100'den fazla orijinal eserinin yer aldığı sergi, çocukların hayal dünyasına yeni renkler katacak. Çocuklar bu sergide; Andy Warhol'un renkli Pop Art dünyasını ve 50'li yılların tüketim çılgınlığını keşfederken, sanatın keyifli, eğlenceli tarafıyla da tanışacaklar. Roy Lichtenstein’ın Van Gogh odasında hayal dünyalarını genişletecek, New York sokak sanatçısı Keith Haring’in grafitileriyle renklenecek, 60'lı yılların diskoteğinde dans edecek ve eğlenerek öğrenecekler. Andy Warhol sergisinin biletleri Biletix'te!

Sergi Saatleri:

Pazartesi - Cuma : 10:00 - 18:00

Cumartesi : 10:00 - 19:00

Pazar : 10:00 - 18:00

Akbank Sanat’tan Çocuklara Özel Atölyeler

Akbank Sanat, Kasım ayında da dopdolu bir programla minikleri sanat yapmaya davet ediyor.

RENGARENK KUPALAR (6-12 Yaş)

Akbank Sanat’ın “Rengarenk Kupalar” atölyesi’nde çocuklar önce Salvador Dali’yi tanıyor daha sonra sanatçının resimlerini inceleyerek Dali’nin sürreal kaleminden aldıkları ilhamla kendi porselen kupalarını tasarlıyorlar.

16 Kasım, Cumartesi 11.00 - 12.30

Bilet fiyatı: 20 TL

KENDİ ÇANTAMI TASARLIYORUM (6-12 Yaş)

“Kendi Çantamı Tasarlıyorum” isimli atölye çalışmasında çocuklar hayal güçlerini kendi tasarladıkları çantalara aktarıyor. Sanatçı Frida ve hayatını dinledikten sonra Frida’nın resimleri üzerine fikir yürüten çocuklar, pamuklu bez çantalar üzerine Frida’dan ilham alan çizim çalışmalarıyla renkli ve birbirinden eşsiz çantalar ile yaratıcılıklarını Akbank Sanat’ta ortaya çıkaracaklar.

16 Kasım, Cumartesi 13.00 - 14.15

Bilet fiyatı: 20 TL

LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul

Çocuklu ailelerin birlikte keyifle vakit geçirdikleri, içerisinde bulunan temalı oyun ve eğlence alanlarıyla birbirinden yaratıcı aktiviteler sunan LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, 18 Kasım’da eğitim-öğretime verilecek bir haftalık ara tatil öncesinde online ve gişeden satın alınacak biletlerde tek fiyat avantajı sağlayan kampanyasına devam ediyor. Biletini 18 Kasım’a kadar satın alan çocuk ve yetişkin dahil tüm ziyaretçiler, 39 TL’lik tek fiyat avantajıyla tatil eğlencesinin tadını çıkarıyor.

Çizgi film ‘Kuzucuk’ özel gösterisi

Trump Alışveriş Merkezi Çocukların çok sevdiği çizgi film ‘Kuzucuk’, özel gösterisiyle Türkiye’de ilk kez Trump AVM’de çocuklarla buluşuyor. ‘Kuzucuk’ gösterisi, 15-24 Kasım tarihleri arasında her gün 4 seans olarak sahnelenecek ve tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.

İsfanbul Tema Park

Türkiye’nin ilk tema parkını bünyesinde bulunduran, İstanbul’un yaşam kompleksi İSFANBUL Tema Park, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline özel, öğrencilere eğlence dolu indirimler sunuyor. Ara tatil boyunca 16 – 24 Kasım döneminde İsfanbul Tema Park her gün açık olacak.

Ailece eğlence temasını vurgulayarak Family Coaster konsepti ile geri dönen Maceraperest ünitesi, dünyanın en iyi 4’üncü roller coaster’ı olan Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”, efsanevi King Kong, çocukların tarihi canlı olarak yaşayarak öğrendikleri İstanbul’un fethini insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası”, dünyanın bir numaralı oyun serisi Angry Birds ve dünyaca ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyon üniteleri sayesinde çocuklar ve öğretmenler dopdolu bir gün geçirecek. Misafirler tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanabiliyor.

Süper Bilim Dedektifleri ile Eğlenceli Bilim Capacity’de!

Ara tatilini dopdolu ve eğlenceli etkinliklerle geçirmek isteyen çocuklar, 18-22 Kasım tarihleri arasında Capacity’de devam edecek, “Süper Bilim Dedektifleri Eğlenceli Bilim”de buluşacaklar. Kendilerini sıradışı deneylerin içinde bulacak olan çocuklar, illüzyonun ardındaki sır perdelerini aralayacak gösterilerin de seyircisi olacaklar.

Bilim şenliğinde ayrıca canlıların muhteşem dünyasından havanın kuvvetine, ses halkalarından gazlı içeceklerin zararlarına ve sıvının saniyeler içerisinde katı hale dönüşmesine kadar pek çok etkileyici atölye ile unutulmaz bir hafta yaşanacak.

Bilim tutkunu, maceracı çocuklar, sömestr boyunca her gün 14.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleşecek etkinlikleri sakın kaçırmayın!

ETİ Çocuk Tiyatrosu “Heidi” oyununu çocuklarla ücretsiz buluşturacak

ETİ Çocuk Tiyatrosu, bu yıl da tiyatroyu ücretsiz olarak Türkiye’nin dört bir yanında çocuklarla buluşturuyor. Alp Dağları eteklerinde bir kulübede dedesi ile yaşayan Heidi’nin arkadaşlık ve doğa sevgisi dolu sıcak hikayesini çocuklarla buluşturan Eti Çocuk Tiyatrosu bu yıl 45 il ve ilçede gösteri yapmayı hedefliyor.16-17, 23-24 Kasım tarihlerinde Terakki Vakfı Kültür Merkezi’nde 2’şer seans şeklinde sergilenecek olan ‘Heidi’ oyununa giriş ücretsiz olacak.

Heidi Oyunu Gösterim Bilgileri:

Tarih: 16-17, 23-24 Kasım 2019 Cumartesi – Pazar Saat: 12.00 ve 14.30 Adres: Terakki Vakfı Kültür Merkezi

Tarih: 19-20 Kasım Salı-Çarşamba Saat: 12.00 ve 14.00 Adres: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Tarih: 21-22 Kasım 2019 Perşembe-Cuma Saat: 12.00 ve 14.00 Adres: Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi

TRT Çocuk’un sevilen Kahramanları İstMarina’da

İstMarina AVM, ara tatilde çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını aralıyor. 16 – 24 Kasım tarihleri arasında İstMarina AVM’yi ziyaret eden minikleri birbirinden eğlenceli etkinlikler ve sürpriz hediyeler bekliyor.

TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi ‘Bulmaca Kulesi’, eğlence ve bilmece dolu gösterisiyle İstMarina AVM’de çocuklarla buluşuyor. AVM’nin Marina katında kurulacak özel sahnede 16 - 20 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek gösteride, çizgi filmin baş kahramanları Can, Mert ve Aslı hem kendilerine sorulan soruları cevaplayacak hem de kendilerini izlemeye gelen çocuklarla eğlenceli dakikalar yaşatacak. Çocuklar gösteride çok sevdikleri karakterler ile tanışma fırsatı da yakalayacak.

Da Vinci Kids

Da Vinci Kids, yeni öğretim yılının 1 haftalık ilk ara tatili için çocuklara eğlenceli ve eğitici mobil oyunlar hazırladı. Da Vinci Kids Mobil Eğitim Uygulaması içinde sunulan eğitici mobil oyunlar çocukların bu 1 haftalık zamanda canları sıkılmadan hem bilgi birikimlerini artırmalarını hem de güvenli bir dijital ortamda eğlenmelerini sağlayacak. Da Vinci Kids’de çocukların bilgi birikimini artıran birçok eğlenceli program ve bilim testinin yanı sıra; Matematik oyunları, atom çılgınlığı, hafıza oyunları, sanatı sınıfı ve uzay macerası gibi eğlenceli oyunlar mevcut. Da Vinci Kids mobil uygulamasına App Store ve Google Play’den ulaşabilirsiniz.

Minikler, Bilkent Center’da dans ediyor

Öğrenciler 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline dans ile girecek. 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek Bilkent Dans Günleri’nde Ankara’da yer alan dans okullarının öğrencileri performans sergileyecek. 16 Kasım Cumartesi günü 14.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte Adım Sanat, Hayal Sahnesi, Fame, Oya Akın, D.Dans, ve BY Sanat dans okullarının öğrencileri yıl sonu gösterileri için hazırladıkları çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr