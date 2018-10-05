Şehrin efsane iki polisi yan yana!

Ekranların iki ünlü aktörü, İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, Kanal D’nin yeni dizisi "Muhteşem İkili" için bir araya geldi.

İKİ BAŞARILI KOMİSERE HAYAT VERECEK

Yakında Kanal D’de ekran hayatına başlayacak, sezonun en iddialı projelerinden biri olan Muhteşem İkili’de İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat verecek.

HAZIRLIKLAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizinin senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise, Çağatay Tosun oturuyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla çok konuşulacak "Muhteşem İkili" için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor!





İLK TANITIM YAYINLANDI

Şimdiden çok konuşulan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.



