Türkiye Şehrin göbeğinde sopalı, tekmeli, yumruklu kavga kamerada

Şehrin göbeğinde sopalı, tekmeli, yumruklu kavga kamerada

Türkiye

Şehrin göbeğinde sopalı, tekmeli, yumruklu kavga kamerada

Antalya şehrin ortasında iki grup arasında yaşanan sopalı, tekmeli ve yumruklu kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Sopaların hedef gözetmeksizin acımasızca kullanıldığı kavgayı ayıramayan vatandaşlar, çaresizlik içerisinde olup biteni izledi.

12 Ocak 2022, Çarşamba 17:57 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde bulunan Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir taksici ile vatandaş arasında bilinmeyen bir konudan ötürü tartışma çıktı. 

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine olay yerine taksicinin ve vatandaşın yakınları da geldi. 



Ellerine sopalar olan kişiler, birbirlerine acımasızca saldırdı. Bazı kişiler aldıkları darbe karşısında yerlerde sürüklendi.

Çevre olup biteni anlamaya çalışan vatandaşlar ise çaresizlik içerisinde kavgayı izledi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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