Şehrin keyfi sonbaharda çıkar!
Sonbahar geldi, her yer kırmızının, sarının ve turuncunun en güzel tonlarına büründü. Şimdi bu romantik mevsimde, sıcak basmadan ve üşümeden şehrin sunduğu harika fırsatları değerlendirmenin zamanı. Şehirde yapabileceğiniz aktiviteleri sizin için hazırladım. Bu seçeneklerden kendinize uygun olanını seçip sonbaharın keyfini çıkarabilirsiniz. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr
03 Ekim 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Sanat eserleri sizi bekler
Sonbaharla birlikte kültür-sanat sezonu açıldı. Şehirde de sosyal yaşam hareketlendi ve renklendi. Sanat galerileri, resimden heykele sanatın her dalını sanatseverlerle buluşturmaya başladı. Siz de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak şehrin ve sanat etkinliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.
Sinema, tiyatro ve konserler
Yüz yüze eğitim başlayınca tatilciler evlerine döndü. Şehrin neredeyse her köşesinde yer alan sinema, tiyatro ve açık hava tiyatrolarında birbirinden güzel etkinlikler başladı. Seçenek o kadar çok ki, bu geniş yelpazedeki etkinlikler arasında seçim yapmakta zorlanabilirsiniz.
Bol bol fotoğraf çekin
Ormanların, parkların yeşilden kızıla büyülü geçişi, sahilde gün batımı, tarihi sokakların bohemi inanılmaz güzellikte görsellikler sunmaya başladı. Atın kendinizi doğa ananın ya da şehrin kollarına. Tarih kokan bir sokağı, gün batımındaki denizin aldığı rengi ya da altın sarısı yapraklarla bezeli ormanların masalsı güzelliğinin fotoğrafını çekip anı ölümsüzleştirin.
Oltalar elimizde balıklar denizde
Yaz tatiline doyamayıp hâlâ denizle iç içe olmak isteyenlere harika vakit geçirebilecekleri bir önerim olacak. Alın oltalarınızı, kovanızı, çıkın sahile. Gözünüzü maviliğe, ruhunuzu ufuk çizgisinin huzuruna bırakın. Gün boyu dalgaların o muhteşem sesiyle hem kentin stresinden kurtulun hem de dingin, huzurlu bir gün geçirin.
Tarihte yolculuk
İnsanların kendilerini ve başka toplumları tanıma gereksinimini en iyi karşılayacak kurumlardan biri de müzelerdir. Türkiye, zengin tarihi geçmişi ve bugüne taşıdığı varlıklarla farklı temaları içeren birçok müzeye ev sahipliği yapıyor. Çocuklarınız ve ailenizle müzeleri gezip tarihte yolculuğa çıkabilirsiniz.
Tabiat Ana’nın kanatları altında yürüyüş
Serin havalar, doğada spor yapmak için en ideal zaman. Şimdi sonbaharın size verdiği o miskin uyku halinden kurtulup kendinizi bir renk kartelasına dönüşmüş parklara, ormanlara atmanın zamanı. Uzun yürüyüşler yapın, bisiklete binin, kış uykusuna hazırlanan ağaç yapraklarına dokunun, serin havanın sizi ürpertmesine izin verin.
Workshop’lara katılın
Farklı meslek dallarında eğitimler veren workshop atölyeleri kapılarını açtı. Yeni üretim ve bilgi aktarımına ortam sağlayan atölyelere katılmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. İlgi alanınıza giren bir workshop kursuna katılıp emeğinizle kendinize ait ürünler yaratın.
Bağbozumu etkinlikleri
Bolluk ve bereketi simgeleyen, toprağa duyulan minneti ifade eden bağbozumu sezonu ve festivalleri başladı. Bu etkinlikler çerçevesinde bağ evlerinde tadım etkinliklerine katılın. Doğanın kalbinde, yöresel şaraplar eşliğinde leziz yemekler yiyin.