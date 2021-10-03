Şehrin keyfi sonbaharda çıkar!

Sanat eserleri sizi bekler

Sonbaharla birlikte kültür-sanat sezonu açıldı. Şehirde de sosyal yaşam hareketlendi ve renklendi. Sanat galerileri, resimden heykele sanatın her dalını sanatseverlerle buluşturmaya başladı. Siz de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak şehrin ve sanat etkinliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Sinema, tiyatro ve konserler

Yüz yüze eğitim başlayınca tatilciler evlerine döndü. Şehrin neredeyse her köşesinde yer alan sinema, tiyatro ve açık hava tiyatrolarında birbirinden güzel etkinlikler başladı. Seçenek o kadar çok ki, bu geniş yelpazedeki etkinlikler arasında seçim yapmakta zorlanabilirsiniz.

Bol bol fotoğraf çekin

Ormanların, parkların yeşilden kızıla büyülü geçişi, sahilde gün batımı, tarihi sokakların bohemi inanılmaz güzellikte görsellikler sunmaya başladı. Atın kendinizi doğa ananın ya da şehrin kollarına. Tarih kokan bir sokağı, gün batımındaki denizin aldığı rengi ya da altın sarısı yapraklarla bezeli ormanların masalsı güzelliğinin fotoğrafını çekip anı ölümsüzleştirin.

Oltalar elimizde balıklar denizde

Yaz tatiline doyamayıp hâlâ denizle iç içe olmak isteyenlere harika vakit geçirebilecekleri bir önerim olacak. Alın oltalarınızı, kovanızı, çıkın sahile. Gözünüzü maviliğe, ruhunuzu ufuk çizgisinin huzuruna bırakın. Gün boyu dalgaların o muhteşem sesiyle hem kentin stresinden kurtulun hem de dingin, huzurlu bir gün geçirin.

Tarihte yolculuk

İnsanların kendilerini ve başka toplumları tanıma gereksinimini en iyi karşılayacak kurumlardan biri de müzelerdir. Türkiye, zengin tarihi geçmişi ve bugüne taşıdığı varlıklarla farklı temaları içeren birçok müzeye ev sahipliği yapıyor. Çocuklarınız ve ailenizle müzeleri gezip tarihte yolculuğa çıkabilirsiniz.

Tabiat Ana’nın kanatları altında yürüyüş

Serin havalar, doğada spor yapmak için en ideal zaman. Şimdi sonbaharın size verdiği o miskin uyku halinden kurtulup kendinizi bir renk kartelasına dönüşmüş parklara, ormanlara atmanın zamanı. Uzun yürüyüşler yapın, bisiklete binin, kış uykusuna hazırlanan ağaç yapraklarına dokunun, serin havanın sizi ürpertmesine izin verin.

Workshop’lara katılın

Farklı meslek dallarında eğitimler veren workshop atölyeleri kapılarını açtı. Yeni üretim ve bilgi aktarımına ortam sağlayan atölyelere katılmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. İlgi alanınıza giren bir workshop kursuna katılıp emeğinizle kendinize ait ürünler yaratın.

Bağbozumu etkinlikleri

Bolluk ve bereketi simgeleyen, toprağa duyulan minneti ifade eden bağbozumu sezonu ve festivalleri başladı. Bu etkinlikler çerçevesinde bağ evlerinde tadım etkinliklerine katılın. Doğanın kalbinde, yöresel şaraplar eşliğinde leziz yemekler yiyin.