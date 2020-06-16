Şifa deposu bir lezzet: Şehriyeli tavuk çorbası tarifi

Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız şehriyeli tavuk çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. Oldukça lezzetli olan şehriyeli tavuk çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer şehriyeli tavuk çorbası tarifi arıyorsanız ve şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "şehriyeli tavuk çorbası tarifi, şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Şehriyeli tavuk çorbası tarifi

Şehriyeli tavuk çorbası malzemeleri

1 adet tavuk göğsü

1 adet tavuk budu

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

6 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 çay bardağı şehriyeli tavuk

1/2 çay kaşığı karabiber

Şehriyeli tavuk çorbası yapılışı

1'er adet tavuk göğsünü ve budu, 1 adet iri doğranmış kuru soğan ve 1 tatlı kaşığı tuzu bir tencereye koyun. Üzerine 6 su bardağı suyu da ekleyin ve orta ateşte 30 dakika kadar kaynatın. Pişen tavuk etlerini servis tabağına alın ve soğuduktan sonra kemiklerini ayıklayıp tavuk etlerini didikleyin. Çorbayı pişireceğiniz tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. 1 yemek kaşığı unu, kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurun. Üzerine tavukları haşladığınız ve soğanları ayırdığınız tavuk suyunu yavaş yavaş ve sürekli olarak karıştırarak ekleyip, kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 1 çay bardağı şehriyeli tavuk, haşlayıp didiklediğiniz tavuk eti ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyin ve çorbayı bu şekilde 10 dakika kadar kaynatıp sıcak olarak servis edin.



