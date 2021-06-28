ŞEHRİYELİ YOĞURT ÇORBASI TARİFİ VE YAPILIŞI

Şehriyeli yoğurt çorbasının tarifine ve nasıl yapıldığına geçiş yapmadan önce standart olarak dört veya beş kişilik hazırlanarak malzeme listesini bilmek gerekmektedir. İşte şehriyeli yoğurt çorbası malzemeleri şöyle sıralanmaktadır:

1 su bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı un

1 yumurta

1 litre su

1 çay bardağı arpa ya da tel şehriye

İsteğe bağlı olarak sarımsak

Nane

Tereyağı

ŞEHRİYELİ YOĞURT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Şehriyeli yoğur çorbasının yapımında ilk olarak 1 yumurta çırpılır. Sonrasında bu yumurta 1 su bardağı yoğurt ile karıştırılır. Bu aşamada 2 çorba kaşığı un da eklenerek güzelce çırpılır. Bu süreçte çırpma teli veya mikser kullanılır.

Pişirme tenceresine 1 litre kadar su alınır. Suyun içine çırpılmış ve hazırlanmış yukarıdaki karışım eklenir. Kısık ateşte su ve karışım iyice özleşene kadar karıştırılarak pişirilir.

Bu aşamada su kaynadıktan sonra içine 1 çay bardağı arpa veya tel şehriyeyi de ekleyin. Şehriyeler pişene kadar çorbayı iyice kaynatmaya devam edin.

Çorbayı bu şekilde piştikten sonra servis için kaseye alın. Üzerine tereyağı ve naneyi ocakta pişirerek ekleyin. Bu aşamada nane ve tereyağı çorba sosunun içine biraz lezzet vermek için dövülmüş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Hazırlanmış nane sosu çorbanın üzerine dökülerek gezdirilir. Şehriyeli yoğurt çorbası bu şekilde hazırlanır ve servis edilir.

ŞEHRİYELİ YOĞURT ÇORBASININ PÜF NOKTALARI

Şehriyeli yoğurt çorbasının en önemli püf noktası yoğurdun sıcaklık derecesi farklarından dolayı kesilmesi olayıdır.

Eğer sıcak suya soğuk yoğurdu eklerseniz yoğurt kesilecek ve çorbanın içinde beyaz kristal halinde bir görüntü bırakacaktır. Dolayısıyla şehriyeli yoğurt çorbası soğuk kavramına soğuk sıcak kavramına sıcak mantığı ile yapılmalıdır.

Şehriyeli yoğurt çorbasının bir diğer püf noktası ise yumurta, yoğurt ve diğer malzemelerin iyice karıştırılması işlemidir. Ocağa koymadan önce ve suyun içine salınmadan önce malzemelerin çok iyi karıştırılması gerekmektedir. Un da bu aşamada eklendiği için unun topak topak kalmaması adına karıştırıcı olarak mikser kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda bir diğer püf nokta ise şehriye tercihi ve şehriyenin iyi pişmesidir. Örneğin tel şehriye arpa şehriyeye oranla daha yumuşak ve daha kolay pişen bir üründür. Arpa şehriye ile yoğurt çorbasını yapmak isterseniz çorbayı daha fazla ateşte kaynatmanız gerekecektir. Bu tercih kişilerin damak zevkine göre değişse de yoğurt çorbasında genellikle arpa şehriye tercih edilmektedir.

Çorbaya lezzetini veren tereyağı ve nane sosu ise tereyağı çok kararmadan yani çok yakmadan ocaktan almak gerekir. Aksi halde içine eklenen nane de yanarak çorbaya yanık tadı verecektir.

ŞEHRİYELİ YOĞURT ÇORBASINI FARKLI YAPMAK AMACIYLA EKLENEBİLECEK ÜRÜNLER NELERDİR?

Geleneksel şehriyeli yoğurt çorbası şehriye, yoğurt ve su ile yapılır ve bu şekilde bilinir. Fakat şehriyeli yoğurt çorbasını içine farklı malzemeler de katarak daha da zengin hale getirebilirsiniz.

Örneğin şehriyeli yoğurt çorbasını düğün çorbası şeklinde yapanlar da mevcuttur. Bilindiği gibi düğün çorbası et içerikli bir çorbadır. Et sevenler şehriyeli yoğurt çorbasına haşlanmış ve ince kıyılmış tavuk eti ekleyebilir.

Bu seçeneğin dışında daha çok sebze sevenler ise şehriyeli yoğurt çorbasının içine küçük ve küp küp doğranmış çabuk pişen sebzeler ekleyerek çorbayı daha da vitaminli hale getirebilirler. Şehriyeli yoğurt çorbasına yakışabilecek sebzeler arasında kabak, havuç, pırasa gibi yeşil sebzeler sayılabilir.



