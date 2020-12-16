Etle yapılan kebaplar arasında belki de en güzeli olan şehzade kebabı tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için şehzade keababı tarifi arıyor ya da şehzade kebabı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Şehzade kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Şehzade kebabı tarifi

Şehzade kebabı malzemeleri

1 kilogram kuşbaşı dana eti

5 adet patlıcan

2 adet kuru soğan

4-5 adet yeşil biber

5-6 diş sarımsak

Karabiber

Pul biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet domates

Sıvı yağ

Tuz

Şehzade kebabı yapılışı

Kuşbaşı dana etini düdüklü tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatmadan bir süre haşlayın ve üzerinde biriken köpükleri alın. Ardından tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika daha pişirin. Patlıcanları alaca soyup kuşbaşı doğrayın ve 20 dakika kadar tuzlu suda bekletin. Patlıcanların suyunu süzüp kurulayın ve bol yağda kızartın. Kuru soğanları yemeklik doğrayın ve ayrı bir tencerede sıvı yağda kavurun. Yeşil biberleri de doğrayıp soğanlara ekleyin. Son olarak sarımsakları da ilave edin. Tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyin. Son olarak haşladığınız etleri de sebzelere ilave edin ve karıştırıp ocaktan alın. Kızarttığınız patlıcanları da içine ekleyip karıştırın. Malzemeleri mümkünse toprak kaba, yoksa cam ya da porselen fırın tepsisine yerleştirin. Domates ve biber dilimleriyle malzemelerin üzerini süsleyin. Domates salçasını 1 su bardağı et suyunda ezip yemeğin üzerine gezdirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp domatesler ve biberler kızarana kadar pişirin.



