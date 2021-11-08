Saray mutfağından günümüze kadar gelen şehzade pilavı tarifi, adından da belli olduğu gibi şehzadelere laik bir pilav. Peki, şehzade pilavı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve bol kuruyemişle yapabileceğiniz şehzade pilavı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ŞEHZADE PİLAVI TARİFİ

Şehzade pilavı malzemeler

2 yemek kaşığı kabuksuz antep fıstığı

2 yemek kaşığı badem

2 yemek kaşığı kuru üzüm

2 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tarçın

1 soğan

1 çay kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber

ŞEHZADE PİLAVI YAPILIŞI

Lezzet yemek tarifleri arasında özel bir yeri olan pilavlara harika bir örnek. Tereyağı ve ayçiçek yağını tencereye alın. Fıstık ve bademleri 3 dakika kavurun. Pirinci ekleyip 5 dakika daha kavurun.

Kuru üzüm, tarçın, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın. Suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte 30 dakika pişirin. Suyunu çekince ateşten alıp 10 dakika demlendirin ve servis yapın.



