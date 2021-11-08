Şehzade pilavı nasıl yapılır? Şehzade pilavı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
İçinde birçok kuruyemişin olduğu şehzade pilavı tarifi, özellikle et pilavlarının yanına yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, şehzade pilavı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız şehzade pilavı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
08 Kasım 2021, Pazartesi 10:53 Son Güncelleme:
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Saray mutfağından günümüze kadar gelen şehzade pilavı tarifi, adından da belli olduğu gibi şehzadelere laik bir pilav. Peki, şehzade pilavı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve bol kuruyemişle yapabileceğiniz şehzade pilavı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
ŞEHZADE PİLAVI TARİFİ
- 2 yemek kaşığı kabuksuz antep fıstığı
- 2 yemek kaşığı badem
- 2 yemek kaşığı kuru üzüm
- 2 su bardağı baldo pirinç
- 3 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 soğan
- 1 çay kaşığı limon suyu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
- Tuz
- Karabiber
ŞEHZADE PİLAVI YAPILIŞI
Lezzet yemek tarifleri arasında özel bir yeri olan pilavlara harika bir örnek. Tereyağı ve ayçiçek yağını tencereye alın. Fıstık ve bademleri 3 dakika kavurun. Pirinci ekleyip 5 dakika daha kavurun.
Kuru üzüm, tarçın, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın. Suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte 30 dakika pişirin. Suyunu çekince ateşten alıp 10 dakika demlendirin ve servis yapın.