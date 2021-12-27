Şeker 1 numaralı iştah açıcı (İştahımı nasıl keserim?)
Son günlerde çok kilo aldığınızı düşünüp kendinizi mutsuz mu hissediyorsunuz? O halde yediklerinizi gözden geçirmenizde fayda var. Posta Gazetesi'nden Özgür Gökmen Çelenk'e İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya anlattı.
27 Aralık 2021, Pazartesi 11:36 Son Güncelleme:
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HAZIRLAYAN: ÖZGÜR GÖKMEN ÇELENK
YEDİKÇE YİYESİNİZ GELİR
Ne kadar çok yerseniz yağ hücrelerinizde o kadar kalori birikir. Bu da kısır döngüye yol açar: Fazla kaloriler nedeniyle şişmanlarsınız. Şişman vücudu hareket ettirmek için enerji ihtiyacı artar. Enerji ihtiyacını karşılamak için iştahınız açılır, çok yemeye başlarsınız. ‘Yiyorum yiyorum, yine de daha çok yemek istiyorum’ diyorsanız güne başlarken hep daha az yemek konusunda kendinize söz verin.
HORMANLARI GÖZDEN GEÇİRİN
İştahı en çok etkileyen hormonlar şunlar:
- Mideden salgılanan ghrelin
- Yağ dokusundan salgılanan leptin
- Pankreastan salgılanan insülin
Bu hormonların vücuttaki kullanımlarında bir problem ya da sinyallerinde yetersizlik varsa iştah direkt açılır. Frenlenemez iştahtan şikayetçiyseniz öncelikle bir dahiliye uzmanına başvurarak olası problemi belirleyin.
KAKAO TATLI KRİZİNİ ÖNLER
Özellikle şeker oranı yüksek yiyecekler inanılmaz iştah açar. Pankreastan daha çok insülin salgılanmasına yol açtıkları için kişiyi şeker isteğine itekler. Canınız şeker istediğinde asla şeker yemeyin. Onun yerine kahve, kakao, tarçın, süt gibi yiyecekleri tercih edin.
AÇLIĞA İZİN VERMEYİN
Acıktığımızda midemizden Ghrelin hormonu salgılanır. Bu hormon iştahı açar ve kişiyi yeme konusunda dürter. Eğer acıktığınızda yemek yemeyi ertelerseniz doymanız güçleşir, bir tabak yerine üç tabak yersiniz. O nedenle siz siz olun vücudunuzdan açlık sinyali gelir gelmez vücudunuza cevap verin.
MUCİZE TARİF
İştahınızı frenlemek için aşağıdaki meyve salatası çok işinize yarayacak.
Malzemeler:
- 1 tane greyfurt
- 1 tane kiviYarım ayva
- 1 çay kaşığı Türk kahvesi
- 5-6 adet çiğ badem
Yapılışı:
- Meyveleri küçük küçük doğrayın.
- Kahveyle karıştırın.
- Bademle süsleyerek servis yapın.
- Sürekli kullandığınız bir ilaç varsa greyfurt kullanmayın. Çünkü greyfurt ilaçların vücuttan atılma zamanını uzatır ve vücutta birikime yol açabilir.
YARIN: İştah kapatan karışımlar