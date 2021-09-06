Kültür & Sanat Şeker Adam filminin yönetmeni Nia DaCosta gişede tarih yazdı

Şeker Adam filminin yönetmeni Nia DaCosta gişede tarih yazdı

Kültür & Sanat

Şeker Adam filminin yönetmeni Nia DaCosta gişede tarih yazdı

Sinemada kadın yönetmenlerin yükselişi sürerken, geçen hafta gösterime giren korku filmi Şeker Adamın Laneti'nin yönetmen koltuğunda oturan Nia DaCosta, kelimenin tam anlamıyla tarih yazıyor.

06 Eylül 2021, Pazartesi 17:41 Son Güncelleme:
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Çocukluğumuzda aynaya bakarak beş kez "Şeker Adam" demek, büyük bir cesaret isterdi. Çünkü 90'lı yılların kült korku filmini izlemiş ve fazlasıyla etkilenmiştik. Şimdiyse ilk filmin devamı niteliğindeki Şeker Adam'ın Laneti hem bugünün çocuklarını hem de yetişkinlerini korkutuyor. Filmin gişede yakaladığı büyük başarının ardında ise yönetmen koltuğundaki Nia DaCosta var. Universal Pictures, önceki gün yaptığı açıklamada, geçen hafta gösterime giren Şeker Adamın Laneti filminin yönetmeni Nia DaCosta'nın ABD gişesinde en üst sırada yer alan ilk siyahi kadın yönetmen olduğunu duyurdu.

1992 tarihli ilk Şeker Adam filminin devamı olan korku filmi, hafta sonu 22 milyon doların üzerinde hasılat elde etmeyi başardı. Film aynı zamanda Ava DuVernay'nin yönettiği "A Wrinkle in Time" adlı siyahi kadın yönetmenin ardından, üç günde ikinci en yüksek hasılatı yapan ikinci film oldu.

DaCosta, filmi Jordan Peele ve Win Rosenfeld ile birlikte yazdı. "Şeker Adam"ın bu versiyonu, beyaz bir kadına aşık olduğu için öldürülen siyahi bir adamın hikayesini anlatıyor ve uğradığı ırkçılığın da altını çiziyor.

Kaynak: Milliyet


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