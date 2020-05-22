Şeker gibi bir bayram olsun!
En tatlı bayrama iki gün kaldı. Rengarenk leziz şekerlerle, enfes çikolatalarla, leziz baklavalarla ve lokumlarla ziyafet çekmenin tam zamanı! Bayramların olmazsa olmazı bu tatlılar hem Şeker Bayramı’na tat katacak hem de neşeli sohbetlerinize eşlik edecek. Evden çıkmanıza gerek olmadığını, tatlıları evinize sipariş verip afiyetle yiyebileceğinizi unutmayın! İşte karşınızda Türkiye’nin en iyi şekerlemecileri! Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr #cumapostası
22 Mayıs 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR
Başta şekerleri olmak üzere badem ezmesi, madlen çeşitleri, helva ve baklava çeşitleriyle bir dünya markası olan mekan tam 243 yaşında! Maltalı ressam Amadeo Preziosi’nin Ali Muhiddin Hacı Bekir’i yaptığı ‘Bekir Efendi’ tablosu şimdi Louvre Müzesi’nde sergileniyor.
HİCİPOĞLU ŞEKERLEME
Hicipzade Mustafa Efendi, 255 yıl önce I. Mahmud’un helvacıbaşılığından ayrıldıktan sonra Eminönü’nde açtığı dükkan hâlâ aynı yerinde duruyor. Çeşit çeşit şekerleri, lokumları, lohusa şerbeti, tahin helvası ve gül reçeli çok meşhur.
ŞEKERCİ HAFIZ MUSTAFA
156 yıl önce akide şekeri üretimiyle adından söz ettiren işletme, aynı zamanda kahvaltıların vazgeçilmezi poğaçanın da mucidi. Şekercilik ve tatlıcılık alanında Avrupa’da 11 madalya kazanan dükkandaki bazı özel şekerleme çeşitlerini başka hiçbir yerde bulmazsınız.
NİYAZİ EFENDİ
1907’de Beyoğlu’nda açılan şekerleme dükkanında yok yok. Türkiye’deki ilk bademli-kaymaklı lokumu yapan yer de burası. Yeşil elmalı, safran fıstıklı, damla sakızlı, kahveli, karpuz-fıstıklı lokumları gibi cezeryesi de dillere destan.
TARİHİ GALATA ŞEKERCİSİ
Galata’nın arka sokaklarındaki bu butik işletmede akide şekerinin her türlü halini bulabilirsiniz. Susamlı, limonlu, çilekli, bergamotlu, naneli, kızamıklı, krikri, tarçınlı, fındıklı, janjanlı ve kaynana akide şekerlerinin Avrupa’dan bile alıcıları var.
ŞEKERCİ CAFER EROL
213 senedir kaliteden ödün vermeden enfes tatlar üretmeye devam ediyor. Akide şekerleri, meyveli jöleleri, elma ve mevlit şekerleri mekanın medarı iftiharı. Kestane şekeri, şekerpare, tulumba, Fatih sarması ve badem tatlısı da bonus olsun.
ALTAN ŞEKERLEME
155 yıldır Eminönü’nde aynı adreste hizmet veren tarihi dükkanın portakallı, muzlu, şeftalili, susamlı, limonlu ve kahveli şekerleri çok beğeniliyor. Helva, çikolata, pekmez, draje ve envaiçeşit lokumlarını yiyen bir daha yemek istiyor.
CEMİLZADE
Bestekâr Udi Cemil Bey’in, henüz 16 yaşında Şehzadebaşı’nda açtığı şekerci dükkanı, bugün 137 yaşında. Fındıklı ve güllü lokumları enfes. Hindistan cevizli, meyveli, fıstıklı badem ezmesi ise süper! Susamlı, tarçınlı, naneli, limonlu ve kahveli akide şekerlerinin tadı damağınızda iz bırakacak.
ÖZSOY ŞEKERLEME
Küçükpazar’daki bu minik dükkan, en leziz şekerli tatlıları 78 senedir müşterilerine sunuyor. Lokum, helva, ezme ve çikolataları müthiş! Katkısız şeker pancarıyla ürettikleri akide, mevlit, Mevlânâ ve nane şekerlerini mutlaka tatmalısınız.
ÜÇ YILDIZ ŞEKERLEME
94 yaşındaki bu işletme, yalnız şekerlemeleriyle değil badem ezmesi ve Antep fıstıklı ezmesiyle de çok meşhur. Kahvaltıya düşkünseniz gül, ayva, portakal, ağaç çileği ve vişne başta olmak üzere onlarca çeşit meyve reçellerinin tadına bakmanızı öneririz.
EN İYİ BAKLAVACILAR
Tatlıların şahı, sofraların vazgeçilmezi baklava
- Karaköy Güllüoğlu-İSTANBUL
- Hacı Bozan Oğulları-İSTANBUL
- Cemil Baba-İZMİR
- Ağam Baklava-İZMİR
- Hacıbaba Baklava-ANKARA
- Hacı Hasan Oğulları-BURSA
- Emmoğlu Baklava-HATAY
- İmam Çağdaş-GAZİANTEP
- Üstüneller Baklava-ŞANLIURFA
- Seç Baklava-ADANA
EN İYİ BUTİK ÇİKOLATACILAR
Çocukların en hassas noktası, diyetlerin baş düşmanı çikolata
- Butterfly Chocolate-Etiler/İstanbul,
- Çikolata Dükkanı-Moda/İstanbul
- La Vie Praline-Beşiktaş/İstanbul
- Mia Chocolate-Çengelköy/İstanbul
- Marie Antoinette Chocolatier-Gayrettepe/İstanbul
- Rumeli Çikolatacısı-Üsküdar/İstanbul
- Are You Chocolate-Karaköy/İstanbul
- ChoccolArt -Konak/İzmir
- Vanilin Chocolate- Kayseri - İstanbul
- The Chocolate Art-Çankaya/Ankara