Şeker komasına giren kadının feci sonu
Mersin’in Tarsus ilçesinde şeker komasına girerek dengesini kaybeden Fatma E. (69) evinin balkonundan beton zemine düşerek hayatını kaybetti
Mersin Tarsus'ta oturan Fatma E. (69) iddiaya göre şeker komasına girerek evinin balkonundan zemine düştü. Olayı gören komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşamını yitiren Fatma E.’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İHA