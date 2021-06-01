Çocukluk Şeker tüketimi ve diş çürükleri

Şeker tüketimi ve diş çürükleri

Çocukluk

Şeker tüketimi ve diş çürükleri

Diş çürükleri, dünya çapında en yaygın görülen bulaşıcı olmayan hastalıktır. Serbest şekerler diş çürüklerinin oluşumunu tetikleyen başlıca beslenme faktörüdür.

01 Haziran 2021, Salı 12:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 Ağız içindeki bakterilerin şeker tüketimi sonucunda ürettikleri asidin dişin mine ve dentin tabakasını aşındırması sonucunda çürükler oluşur. Daha çok diş çürüğüne sahip insanlar daha fazla şeker tüketen kişilerdir. Şekerle tatlandırılan içecekler, meyve ve süt bazlı olanlar dâhil, başlıca şeker kaynaklarıdır. Reçel, bal, kek, bisküvi, sofra şekeri, tatlandırılmış mısır gevrekleri, çikolata, gofret gibi yiyecekler en yaygın serbest şeker kaynaklarıdır. Taze meyvelerin aksine, meyve suları serbest şekerlerle birlikte daha fazla kalori içerir. Ayrıca, taze meyveler ısırarak tüketildiği için artan tükürük salgısı diş yüzeyini aşınmalardan korur. Serbest şeker tüketimini günlük kalori alımının yüzde 10’u (daha ideali yüzde 5’i) ile sınırlandırmak yaşam boyu diş çürüğü riskini en aza indirmek için önemlidir. Ciddi diş çürükleri ağrı ve enfeksiyona sebep olur ve diş kaybı ile sonuçlanabilir. 


Ciddi diş çürükleri genel sağlık durumunu da etkilemektedir. Okul devamsızlıklarının en önemli sebeplerinden birini oluşturur. Düşük ve orta gelirli ülkelerde diş çürükleri ve yetersiz beslenme arasında ilişki olduğu belirlenmiş olmakla birlikte bu durumda çürüklerin sebep mi sonuç mu olduğu araştırılmaktadır.



Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Evdeki malzemelerle yaratıcı fikirler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Bircan Tavas
Down sendromlu çocuklar '+1 farkla' aramızda
Bircan Tavas
Büşra Eracun Akkaya
Sezaryen doğum sonrası normal doğum yapmak mümkün mü?
Büşra Eracun Akkaya
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
Ezgi Konucu
Çocuğunuza güvenin
Ezgi Konucu
Pedagog Levent Kahraman
Sessiz tiyatro
Pedagog Levent Kahraman
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çocuklarda hafızayı güçlendiren besinler