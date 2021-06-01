Şeker tüketimi ve diş çürükleri

Ağız içindeki bakterilerin şeker tüketimi sonucunda ürettikleri asidin dişin mine ve dentin tabakasını aşındırması sonucunda çürükler oluşur. Daha çok diş çürüğüne sahip insanlar daha fazla şeker tüketen kişilerdir. Şekerle tatlandırılan içecekler, meyve ve süt bazlı olanlar dâhil, başlıca şeker kaynaklarıdır. Reçel, bal, kek, bisküvi, sofra şekeri, tatlandırılmış mısır gevrekleri, çikolata, gofret gibi yiyecekler en yaygın serbest şeker kaynaklarıdır. Taze meyvelerin aksine, meyve suları serbest şekerlerle birlikte daha fazla kalori içerir. Ayrıca, taze meyveler ısırarak tüketildiği için artan tükürük salgısı diş yüzeyini aşınmalardan korur. Serbest şeker tüketimini günlük kalori alımının yüzde 10’u (daha ideali yüzde 5’i) ile sınırlandırmak yaşam boyu diş çürüğü riskini en aza indirmek için önemlidir. Ciddi diş çürükleri ağrı ve enfeksiyona sebep olur ve diş kaybı ile sonuçlanabilir.





Ciddi diş çürükleri genel sağlık durumunu da etkilemektedir. Okul devamsızlıklarının en önemli sebeplerinden birini oluşturur. Düşük ve orta gelirli ülkelerde diş çürükleri ve yetersiz beslenme arasında ilişki olduğu belirlenmiş olmakla birlikte bu durumda çürüklerin sebep mi sonuç mu olduğu araştırılmaktadır.







