Şeker yiyen hiperaktif olmuyor (Sağlıkta doğru bilinen yanlışlar)
Uzmanlar sağlıkta doğru bilinen yanlışları derledi. İşte bazıları...
Tüm bildiklerinizi unutun! Uzmanlar sağlıkta doğru bilinen yanlışları derledi.
● Islak saçla dışarı çıkmak soğuk algınlığına neden olmaz.
● Şekerli yiyecekler çocukları hiperaktif yapmaz.
● Yemekten sonra yüzmek için 1 saat beklemeye gerek yok.
● Aşı otizme yol açmaz.
● Baharatlı yiyecek ülser yapmaz.
● Havuç yemek, görüş yeteneğini artırmaz.
● Süt kemikleri güçlendirmez.
● C vitamini soğuk algınlığından korumaz.
● Korkmak ya da nefesini tutmak hıçkırığı gidermez.
● Balık yemek sizi daha zeki yapmaz.
● Bilgisayar ve TV gözleri bozmaz.