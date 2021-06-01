Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı da olan Prof. Dr. Murat Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şekerin doğru tüketimine ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Baş, şekerin yiyeceklerde doğal olarak bulunabilen ya da sonradan eklenen karbonhidratlar olduğunu, bunun sütte, meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunduğunu belirterek, şekerin korkulması değil, kontrol edilmesi gereken bir gıda olduğunu söyledi.

TAMAMEN ŞEKERSİZ BESLENME ÖNERİLMİYOR

Tamamen şekersiz beslenmenin hiçbir otorite tarafından önerilmediğini dile getiren Baş, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) gibi otorite kuruluşların günlük alınması gereken enerjinin yüzde 10 kadarının eklenmiş şekerden gelebileceğini söylediğini aktardı.

Eklenmiş şekerin tüketicinin yiyeceğe sonradan eklediği şekere verilen isim olduğunu ifade eden Baş, şu bilgileri verdi:

Bazı kaynaklar serbest şeker olarak da bunu ifade edebiliyor. O yüzden de doğal şeker ve eklenmiş şeker gibi bir kavram ortaya çıkıyor. Doğal şeker, bir meyvenin tadını veren şekerken, eklenmiş şeker de diyelim ki bir sütlaç yapıyoruz, bu sütlaca eklediğimiz şekeri ifade ediyor. Burada önemli olan miktar. Yani porsiyon kontrolü ve miktar aslında en önemli şey. Bu her şey için geçerli, sadece şeker için değil. Tükettiğimiz bütün yiyecek ve içeceklerde porsiyon kontrolü aslında önem kazanıyor. O yüzden de şöyle bir algı var 'Ben masa şekerini çıkarıp yerine esmer şeker ya da bal eklersem daha iyi bir şey yapıyorum.' Halbuki nihayetinde her bir gram şekerin enerji değeri 4 kalori. Yani bu ister baldan gelsin ister pekmezden ister masa şekerinden ister esmer şekerden hiçbir şekilde fark etmiyor.

"GÜNLÜK ÖNERİLEN MİKTARI AŞMIYORSA HİÇBİR HASTALIKLA YA DA ÖLÜMLE İLİŞKİSİ YOK"

Prof. Dr. Murat Baş, "Vücut, bütün şekerleri şeker olarak algılıyor ve metabolizmasını ona göre yönlendiriyor. O yüzden de şekerden kaçmak yerine onu kontrol etmek gerekiyor. Nasıl kontrol edeceğiz? Günlük enerjimizin yüzde 10'u. 2 ila 18 yaş ve kadınlardaki değer aslında 6 tatlı kaşığı. Yani yaklaşık 25 gram şekere tekabül ediyor. Erkekler için yaklaşık 9 tatlı kaşığı, o da yaklaşık 37,5 grama tekabül ediyor. Eğer biz günlük beslenmemiz içerisinde bu miktarlardaki eklenmiş şekeri kullanıyorsak sağlık açısından herhangi bir sıkıntı yok." şeklinde konuştu.

Baş, toplumda "Şeker tüketirsem şeker, kalp hastası olacağım." şeklinde yanlış bir algı olduğunu, burada da kontrolün önemli olduğunu dile getirdi.

Bu konuda yapılan çok büyük çalışmaların olduğunu anlatan Baş, "Şeker tüketimi, eğer günlük önerilen miktarı aşmıyorsa hiçbir hastalıkla ya da ölümle ilişkisi yok aslında. O nedenle de kontrol ve porsiyon kontrolü buradaki en önemli kritik nokta aslında." ifadelerini kullandı.



