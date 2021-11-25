Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan, “2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok. Şeker arzı ile ilgili bir sorun yoktur." dedi.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan canlı yayında şeker fiyatlarına ve stok durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Mücahit Alkan şu ifadeleri kullandı:

14 fabrikamızdaki hatta 15’inci fabrikamızda da rehabilitasyon çalışmalarımız devam ediyor. 2.7 milyon tonluk şeker ihtiyacı var bunun üçte birini biz üretiyoruz. Üçte birini kooperatif, geri kalanı da özel sektör üretmektedir. Şekerimiz var hiçbir şekilde arz problemimiz yok. 235 lira olan pancar fiyatını Cumhurbaşkanımız 300 liraya çıkartarak söylentilerin ayyukaya çıktığı dönemde şeker fabrikaları tüm sezonun rekorunu kırdı.

Yaklaşık 3 milyon şeker ürettik. Bunun 435 bin tonu ihraca amaçlı 135 bin tonunu Türk Şeker olarak biz ürettik 40 milyon dolar da ithalat yaptık.

"BİRİLERİ ŞEKERE ZAM GELECEK ALGISIYLA STOKLAMA EĞİLİMİNE GİDİYOR"

60 milyon dolarlık cari açığa olumlu katkımız oldu. Eylül ayına kadar bir zam olmayacak. Birileri şekere zam gelecek algısı üzerinden stoklama eğilimine giriyorlar. Şekerimiz var hatta geçtiğimiz hafta 30 bin ton ihracata şeker verdik. 95 bin tona da ihracatımız için şeker rezervini hazırladık ve satışını sunacağız. Şeker arzı ile ilgili bir sorun yoktur.

Son 2.5 yıldır Türk Şeker bizim temel stratejilerimizi nasıl minimize ederiz hassasiyetiyle çalışıyor. Ürünümüzü daha katma değerli olarak rafa getirelim. Rafta da vatandaşın menfaatine bir pazar oluşturalım.

"TÜRKŞEKER OLARAK 10 BİN PAKETLEME KAPASİTEMİZ VAR"

Çiftçimizin elindeki yaş pancar posasına talip olarak çiftçimizin gelirini maksimize ettik. TÜRKŞEKER olarak şu an ayda 10 bin ton paketleme kapasitemiz var. Devlet raflarda da yerini alacak. Başta pancar çiftçilerimiz olmak üzere fabrikalarımıza inanılmaz bir fedakarlık var.

Bizi sadece şekerden ibaret görmeyin pandemi dönemi yaşadık. Herkesin ümit kestiği fabrikalar 9 milyon litre alkol üreterek piyasa fiyatının 5’te 1’i fiyattan biz 8 liraya piyasaya ürün arz ettik. Hastanelerimiz dezenfektansız kalmasın diye hastanelerimize kan olduk can olduk. Ulusal ve yerel zincir marketlerle anlaşma yaparak uygun fiyatlı vatandaşlara kolonya tedariki sağladık. Başta Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle 29 Nisan 2021 tarihli kararname ile şeker fabrikaları özelleştirme kapsamından çıkarak varlık fonuna bağlandı.

"ŞEKERE ZAM PLANIMIZ YOK"

Şekere şu an için herhangi bir zam planımız yok çiftçimizin girdi maliyetlerini çok minimum fiyatlarla karşıladık. 2.600 liraya biz üresini verdik çiftçinin şu an 10 bin lira seviyesinde. Tedarik öncesinde biz ürünlerimizin ihalelerini yapıyoruz ve üretim maliyetleri netleşiyor. Girdi maliyetleri arttığı için pancar üretimi ile ilgili sektörde olumsuz bir durum var. Özellikle pancar çiftçilerimizin gönlü ferah olsun. Devletimiz çiftçimizin kazanacağı bir fiyattan ürün alacaktır.