Şekeri düşüren yiyecekler, şekeri düşürmek için neler yapılmalı?

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Bir kişinin şeker hastalığı olduğunda, vücudu yeterince insülin üretmez veya insülini doğru kullanamaz, bu yüzden kanda glikoz birikir. Yüksek kan şekeri düzeyleri, yorgunluktan kalp hastalığına kadar çeşitli semptomlara neden olabilir.

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Kan şekeri kontrol etmenin en sağlıklı yolu beslenme düzeninde yapılacak değişikliklerdir. Genel olarak, vücudun yavaşça sindirdiği yiyecekler ve içecekler en iyisidir, çünkü kan şekeri içinde ani yükselme ve düşmelere neden olmazlar. Şekeri düşürmek için neler yapılmalı, şekeri düşüren yiyecekler nelerdir sorularının cevapları bu sebeplerden dolayı oldukça önemlidir.

Glisemik (Gİ) indeksi belirli yiyeceklerin kan şekeri düzeyleri üzerindeki etkilerini ölçer. Seviyelerini kontrol etmek isteyen insanlar, düşük veya orta glisemik indeksi puanlarına sahip yiyecekleri seçmelidir.

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Bir kişi, bir yemeğin dengeli olmasını sağlamak için yiyecekleri düşük ve yüksek (Gİ) skorları ile eşleştirebilir.

Aşağıda, sağlıklı kan şekeri seviyelerini korumak ve şekeri düşüren yiyecekleri öğrenmek isteyenlere Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım şekeri düşürmek için neler yapılmalı, şekeri düşüren yiyecekler nelerdir gibi soruların cevaplarını sıraladı.

Şekeri düşürmek için neler yapılmalı, şekeri düşüren yiyecekler

Yağlı balıklar:

Somon, sardalya, ringa, hamsi ve uskumru, kalp sağlığı için büyük yararları olan, iltihabı azaltan Omega-3 yağ asitleri DHA ve EPA'nın yüksek kaynaklarıdır. Bu yağlardan düzenli olarak yeterince almak, kalp hastalığı ve felç riski yüksek olan şeker hastaları için özellikle önemlidir. Balık, aynı zamanda tok hissetmenize yardımcı olan ve metabolizma hızınızı artıran mükemmel bir yüksek kaliteli protein kaynağıdır.

Yeşil yapraklı sebzeler:

Son derece besleyicidir ve kalorileri düşüktür. Ayrıca, kan şekeri seviyenizi yükselten, sindirilebilir karbonhidratları çok düşüktür. Ispanak, pazı, lahana ve diğer yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini de dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral kaynağıdır. Lutein ve zeaksantin adlı antioksidan içerikleri ile, gözlerinizi yaygın diyabet komplikasyonları olan maküler dejenerasyon ve katarakttan korur.

Tarçın:

Birçok kontrollü çalışma tarçının kan şekeri seviyesini düşürebildiğini ve insülin duyarlılığını artırabildiğini göstermiştir. Çoğunlukla marketlerde satılan Çin tarçının kullanımı günde 1 çay kaşığı ile sınırlandırılmalıdır.

Kumarin adlı bir madde içerdiğinden yüksek dozda alımı sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Diğer yandan şeker üzerinde daha yüksek etkiye sahip doğru Seylan tarçını daha az kumarin içermektedir.

Yumurta:

Kalp hastalığı için risk faktörlerini iyileştirir, iyi bir kan şekeri kontrolünü destekler, göz sağlığını korur ve tok hissetmenizi sağlar.

Chia tohumu:

Yüksek miktarda lif içerir, sindirilebilir karbonhidratları düşüktür ve kan basıncını ve inflamasyonu azaltabilir. Chia tohumlarındaki viskoz lif, besinlerin bağırsaklarınızdan geçme ve emilme oranını yavaşlatarak kan şekeri seviyenizi düşürebilir.

Zerdeçal:

Kalp ve böbrek hastalığına karşı korurken kan şekeri seviyelerini ve vücuttaki iltihabı azaltabilecek kurkumin adlı aktif bileşeni içerir.

Yoğurt:

Sağlıklı kan şekeri seviyelerini teşvik eder, kalp hastalığı için risk faktörlerini azaltır ve kilo yönetimine yardımcı olabilir.

Fındıkgiller (fındık, badem, ceviz, kaju, antep fıstığı, pekan vb.):

Diyabetik bir diyete sağlıklı bir ektir. Sindirilebilir karbonhidratları düşüktür ve kan şekeri, insülin ve LDL seviyelerini azaltmaya yardımcı olur.

Brokoli:

Düşük kalorili, yüksek besin değerine sahip, düşük karbonhidratlı bir yiyecektir. Çeşitli hastalıklara karşı koruyabilen sağlıklı bitki bileşikleri ile doludur. Diyabetik araştırmalar brokolinin insülin seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini ve hücreleri metabolizma sırasında üretilen zararlı serbest radikallerden koruyabileceğini göstermiştir.

Keten tohumu:

İçeriğindeki çözünmeyen lif ve fitokimyasal olan liganlar sayesinde vücuttaki iltihabı, kalp hastalığı riskini ve kan şekeri seviyesini azaltabilir, insülin duyarlılığını artırabilir. Vücudunuz bütün haldeki keten tohumlarını ememez, bu nedenle öğütülmüş tohumları satın alın veya kendiniz öğütün. Ayrıca, keten tohumlarının kokmasını ve bozulmasını önlemek için buzdolabında sıkıca kapatılmış bir kapta olması önemlidir.

Elma sirkesi:

Bazı çalışmalarda elma sirkesinin insülin duyarlılığını arttırdığı ve açlık kan şekeri seviyesini düşürdüğü gösterilmiştir. Ayrıca, karbonhidrat içeren öğünlerle birlikte tüketildiğinde kan şekeri yanıtını %20'ye kadar azaltabildiği saptanmıştır. Mide boşalmasını geciktirdiği için tokluk hissini de arttırmaktadır. Suyla seyreltilmiş halde günde 1 çay kaşığı elma sirkesi ile başlanabilir, günde max. 2 yemek kaşığına kadar arttırılabilir. Mide şikayetleri olanlar için sakıncalıdır.

Çilek:

Antosiyaninler olarak bilinen ve kırmızı rengini veren antioksidanlardan yüksektir. Bazı çalışmalarda antosiyaninlerin bir yemekten sonra kolesterol ve insülin seviyelerini azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca tip 2 diyabette kan şekeri ve kalp hastalığı risk faktörlerini iyileştirdiği saptanmıştır.

Sarımsak:

Şeker hastalığı olan kişilerde kan şekeri, iltihap, LDL kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olmaktadır.

Bunlar dışında şekeri dengelemek için; düzenli egzersiz yapın, karbonhidrat alımınızı kontrol edin, lif alımınızı artırın, bol su için, porsiyon kontrolü sağlayın, düşük glisemik indekse sahip besinler seçin, stres seviyenizi kontrol edin, kan şekeri seviyelerini takip edin, yeterli kaliteli uyku uyuyun, krom ve magnezyumdan zengin besinlerle beslenin ve varsa fazla kilonuz verin.



