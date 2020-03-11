Şekeri kesti 80 kilo verdi

Molly Carmel'in kilo problemi 4 yaşında başladı. Küçük yaşından itibaren yiyecek aşırmaya ve saklamaya başladı. Molly'nin kilo problemi gençliğinde de sürdü. Obez bir genç olduğunu ifade eden Molly, 'Dışarı çıktığımda eğlenceli bir gezinti değil, yiyecekleri düşünürdüm' diyor. Molly, az yağlı bir diyetle büyümesine rağmen yine de kilo almaya devam etti. Öyle ki, kıyafet alışverişi yapabileceği tek yer büyük beden reyonu olmuştu. Tribeca'da yaşayan Molly, New York Post'a yaptığı açıklamada, 'Orada bulunan bütün zayıflama kamplarına gitmiştim. O zamanlar net ağırlığımı bilmiyordum ama yetişkinler benim için çok endişeleniyorlardı' diyor.

Molly, 22 yaşındayken 147 kiloya ulaştı. Bu durum onu o kadar depresif bir hale sokmuştu ki, okulu bırakmak zorunda kaldı. Molly, 'O kadar şişmanlamıştım ki kendi ayakkabılarımı bağlayamıyordum' diyor. Kısa süre sonra Molly bariatrik cerrahi geçirdi ve 12 ay içinde 45 kilo verdi. Sonraki 3 yılda ise verdiği kiloların yarısını geri aldı.

'Bu tür önlemlerin bile kilo problemimi çözememesi moralimi bozmuştu' diyen Molly, en sonunda erkek kardeşine özenerek şekeri bırakma kararı aldı. Zaman geçtikçe zayıflamanın daha da kolaylaştığını ve daha enerjik hissettiğini fark etti. Molly, neredeyse on yıl boyunca, sadece diyet, pilates, yoga ve uzun yürüyüşler ile 80 kilo vermeyi başardı.

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