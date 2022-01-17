Şekerkolik maymun çetesi savaşları sürüyor
Tayland'ın turistik kasabasında artan maymun nüfusu arasında çete savaşları sürüyor.
17 Ocak 2022, Pazartesi 08:07 Son Güncelleme:
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Tayland’da turistik Lopburi kasabasındaki aşırı maymun nüfusu sorunu katlanarak sürüyor. Turistlerin verdiği yemeklere alışınca gıda bulamadıklarında kasaba merkezini basan maymunlar arasında çete savaşları çıkıyor. Şekerli içecek ve muz bağımlısı olan maymunlar, insanların yemeklerini çalmaktan, yol kesmekten, araçların üstüne çıkmaktan çekinmiyor.
TURİSTLERE UYARI
Pandemide kasaba ziyarete kapanınca asileşen maymunları kontrol altına almak için kısırlaştırma programı uygulanmıştı. Kasımda yeniden ziyarete açılan kasabaya gelen turistlere ‘maymunları beslememe’ uyarısı yapılıyor.