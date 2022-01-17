Dünya Şekerkolik maymun çetesi savaşları sürüyor

Şekerkolik maymun çetesi savaşları sürüyor

Dünya

Şekerkolik maymun çetesi savaşları sürüyor

Tayland'ın turistik kasabasında artan maymun nüfusu arasında çete savaşları sürüyor.

17 Ocak 2022, Pazartesi 08:07 Son Güncelleme:
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Tayland’da turistik Lopburi kasabasındaki aşırı maymun nüfusu sorunu katlanarak sürüyor. Turistlerin verdiği yemeklere alışınca gıda bulamadıklarında kasaba merkezini basan maymunlar arasında çete savaşları çıkıyor. Şekerli içecek ve muz bağımlısı olan maymunlar, insanların yemeklerini çalmaktan, yol kesmekten, araçların üstüne çıkmaktan çekinmiyor.

TURİSTLERE UYARI

Pandemide kasaba ziyarete kapanınca asileşen maymunları kontrol altına almak için kısırlaştırma programı uygulanmıştı. Kasımda yeniden ziyarete açılan kasabaya gelen turistlere ‘maymunları beslememe’ uyarısı yapılıyor.

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