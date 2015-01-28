Şekerli ve gazlı içecekler kızları erken ergenleştiriyor!

ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden bilim adamları, 9-14 yaşındaki 5 bine yakın çocuğun kilo, boy, beslenme alışkanlıkları ve spor faaliyetlerine ilişkin verileri inceledi.

Bilim adamları, günde bir bardaktan fazla şekerli ve gazlı içecekler tüketen kız çocuklarının haftada iki ya da daha fazla içenlere göre ortalama 2,7 ay erken ergenliğe girdiğini saptadı.

Araştırmaya imza atanlardan Profesör Karin Michel, şekerli ve gazlı içeceklerin obeziteyi tetiklediğini ve sağlığa zararlı olduğunu hatırlatarak bunların kız çocuklarında erken ergenliğe de yol açabildiğinin belirlendiğini vurguladı.

Erken ergenliğin ileri yaşta meme kanserini ve obeziteyi tetiklediğini de belirten araştırmanın sonuçları "Human Reproduction" dergisinde yayımlandı.

AA