Şerbetli tatlılar arasında en popüler olan tatlılardan bir tanesi de şekerpare tatlısı tarifidir. Evde şekerpare tatlısı tarifi oldukça pratik bir şekilde yapılabilir. Pratik şekerpare tatlısı tarifi için "şekerpare tatlısı tarifi, şekerpare tatlısı nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Şekerpare tatlısı tarifi

Şekerpare malzemeleri

- 2 su bardağı un

- 125 gram oda sıcaklığında tereyağı

- 1 çay bardağı ayçiçek yağı

- 4 yemek kaşığı irmik

- 4 yemek kaşığı toz şeker

- 1 adet yumurta

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

Şekerpare üzeri için:

- 20 adet fındık içi

Şekerpare şerbeti için:

- 2,5 su bardağı toz şeker

- 2,5 su bardağı su

- 1 dilim limon

Şekerpare tatlısı yapılışı

Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu karıştırdıktan sonra yüksek ateşte kaynatın. Kaynama noktasına gelen şerbete bir dilim limon ve suyunu ekledikten sonra ocaktan alın. Soğuması için bekletin. Tatlının hamurunu hazırlamak için; oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı, ayçiçek yağı, toz şeker, yumurta ve vanilyayı bir kapta krema haline gelene kadar eliniz ile karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu, irmik ile ayrı bir kapta karıştırın. Krema haline getirdiğiniz karışıma azar azar ekleyerek, şekerpare hamurunu tamamlamış olun. Tüm malzemeyi yoğurduktan sonra kulak memesi kıvamında elde ettiğiniz hamuru, yirmi eşit parçaya bölün. Avuç içinde yuvarlayarak, şekil verdiğiniz şekerparelerin orta kısımlarına fındık içlerini yerleştirin. Fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Fırından çıkan şekerparelere, şerbetini ekleyin. İçini çeken tatlıları ılık ya da soğuk olarak servis edin.

İpucu

Tatlının şerbeti oda sıcaklığında bekletilmiş, şekerpareler ise sıcak olmalı ve azar azar eklenmelidir. Kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlamalısınız, kullanacağınız un miktarını azaltıp arttırabilirsiniz.

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