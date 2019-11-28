Şekersiz 21 gün diyeti efsanesi

Bir alışkanlığı değiştirmenin 21 gün sürdüğü efsanesi, 1960 yılında bir hastanın yeni yüzüne alışması için 21 gün aldığını belgeleyen bir plastik cerrah olan Dr. Maxwell Maltz tarafından yayınlanan bir kitaptan kaynaklanmaktadır. Gerçek şu ki, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak için sihirli bir zaman dilimi yoktur.

Avrupa Sosyal Psikoloji Dergisi’nde yayınlanan davranış değişikliğini değerlendiren bir çalışma, günlük bir parça meyve yeme gibi basit bir yeni alışkanlık yaratmanın bile ortalama 66 gün sürdüğünü saptamıştır. Bu süre 18 günden 254 güne kadar da değişebilmektedir. Bu bağlamda yeni bir davranış adapte etmenin bireyler için ne kadar zor olduğu görülmüştür. Örneğin; her gün düzenli olarak egzersiz yapmak gibi yeni bir şey denediğinizde bunu bir rutin haline getirebilmek için kendinize zaman tanıyın. Bu eylem bir gecede gerçekleşmeyebileceği gibi 21 gün içinde de gerçekleşmeyebilir. Daha iyi bir sağlık durumuna erişmek, enerji seviyesinde artış elde etmek ve hedeflediğiniz kiloya doğru ilerlemek için daha iyi beslenmek istiyorsanız, alışkanlıklarınızı incelemeniz başarıya ulaşmanızın anahtarıdır. Örneğin; abur cubur tüketiminizi azaltmaya çalışıyorsanız, her gün kahvaltı yapmaya ya da öğle yemeğinizi hazırlamaya çalışın, ilk etapta bu kötü bir fikir gibi gelse de, iyi tarafı, bu davranışı bir aydan daha uzun sürdürür ve vazgeçerseniz bunu bir başarısızlık gibi hissetmemeniz gerektiğidir, çünkü bir alışkanlığa bağlanmak belki sizin için daha uzun zaman gerektirmektedir.

Alışkanlık döngüleri 3 bölümden oluşur: bir işaret, bir rutin ve bir ödül. Bir alışkanlığı değiştirmek, önce şu andaki alışkanlık döngünüzü anlamayı ve sonra aynı ödülü veren eski bir işaret tarafından tetiklenen yeni bir rutini yazmayı içerir. Örneğin, abur cubur veya şeker tüketiminizi azaltma konusunda çalışmak istiyorsanız, ilk adım işareti anlamaktır. Kurabiye, cips ve şeker yeme ihtiyacı hissettiğinizde saatin kaç olduğunu, nerede olduğunuzu, kiminle olduğunuzu, ne tür bir aktivite yaptığınızı ve ne hissettiğinizi sorgulayın. Bunlardan hangisinin her zaman ortaya çıkan en güçlü işaret olduğuna bakın. İkinci adım, tatlı veya tuzlu yiyecekleri yediğinizde tatmin edici olduğu ödülü veya özlemi belirlemektir. Bu adımda, gerçekte ne aradığınızı görmek için deneme yapmanız gerekir. Yemek için gerçekten aç mısınız? Yoksa işten sıkılıyor ve geçici bir dikkat dağınıklığı mı arıyorsunuz? Ya da belki üzüntü ya da öfke gibi rahatsız edici bir duyguyu mu bastırmak istiyorsunuz?

Gerçekten aradığınızın yiyecek olup olmadığını test edin ve ne tür sağlıklı atıştırmalıkların özlem yapabileceğini test edin. Bu işe yaramazsa, yiyecek dışı ödüller ile tersini test edin. Köpeğinizi yürüyüşe çıkarmak, günlük kaydı yapmak, sıcak bir duş almak, eğlenceli bir video izlemek veya işten bir arkadaşınızı aramak belki çözüm olabilir. Ödül veren bir şeyle karşılaşana kadar çok çeşitli stratejileri test etmeye devam edin. Bu sayede onsuz yapamam dediğiniz yiyeceklerden bile uzaklaşacağınızı fark edeceksiniz. Aksi halde yapacağınız diyet her ne çeşit olursa olsun davranış değişikliği sağlayamayacak ve tekrar başa döneceksiniz.





Bu haberi de okudular 1 haftalık kolay diyet listesi





Bu haberi de okudular İnsülin diyeti nasıl yapılır?



