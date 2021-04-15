Şekersiz browni tarifi
Her şeyin sağlıklısı olabilir! Hem de tahmin ettiğinizden de lezzetli olur.Tabii ki doğal olarak şeker içeren (eklenti şeker olmayan), paketsiz, katkısız tatlılara hayır diyebilmemiz pek mümkün değil...
15 Nisan 2021, Perşembe 13:30 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
3 adet orta boy havuç
2 adet yumurta
1 su bardağı ceviz içi
1/2 su bardağı kuru üzüm l 2 yemek kaşığı pekmez
1 yemek kaşığı kakao 1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tarçın
HAZIRLANIŞI:
Havuçları rendeleyin. Kuru üzüm ve havuçları, hiç yağ koymadan üstünü kaplayacak kadar su ile 10 dakika pişirin. Cevizleri de ekleyip blendırdan geçirin. 2 yumurtayı 5 dakika çırpın. Ardından tüm malzemeleri karıştırın. Yağlı kağıt serilmiş pişirme kabına karışımı yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dak pişirin. NOT: İftardan sonra ara öğünde 1 dilim tüketebilirsiniz.