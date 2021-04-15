Şekersiz browni tarifi

MALZEMELER





3 adet orta boy havuç

2 adet yumurta

1 su bardağı ceviz içi

1/2 su bardağı kuru üzüm l 2 yemek kaşığı pekmez

1 yemek kaşığı kakao 1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın





HAZIRLANIŞI:

Havuçları rendeleyin. Kuru üzüm ve havuçları, hiç yağ koymadan üstünü kaplayacak kadar su ile 10 dakika pişirin. Cevizleri de ekleyip blendırdan geçirin. 2 yumurtayı 5 dakika çırpın. Ardından tüm malzemeleri karıştırın. Yağlı kağıt serilmiş pişirme kabına karışımı yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dak pişirin. NOT: İftardan sonra ara öğünde 1 dilim tüketebilirsiniz.