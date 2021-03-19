Şekilleri taşlarla doldur(Oyun)

MALZEMELER :





Bolca küçük taş, kâğıt ve kalem / Yaş: 3+





NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte sahilden veya herhangi bir yerden taşlar toplayın. Eve döndüğünüzde A4 kâğıdı üzerine çocuğunuzun içini taşlarla doldurabileceği farklı şekiller çizin. Çocuğunuzdan boşlukları taşlarla doldurmasını isteyin.