Etkinlik Rehberi Şekilleri taşlarla doldur(Oyun)

Şekilleri taşlarla doldur(Oyun)

Etkinlik Rehberi

Şekilleri taşlarla doldur(Oyun)

Bu etkinlik çocuğunuzun kontrollü hareket etmesini sağlar, el-göz koordinasyonunu geliştirir. Dikkat ve konsantrasyon becerilerini destekler.

19 Mart 2021, Cuma 13:54 Son Güncelleme:
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MALZEMELER : 


Bolca küçük taş, kâğıt ve kalem / Yaş: 3+


NASIL OYNANIR? 

Çocuğunuzla birlikte sahilden veya herhangi bir yerden taşlar toplayın. Eve döndüğünüzde A4 kâğıdı üzerine çocuğunuzun içini taşlarla doldurabileceği farklı şekiller çizin. Çocuğunuzdan boşlukları taşlarla doldurmasını isteyin.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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