Şekilleri taşlarla doldur(Oyun)
Bu etkinlik çocuğunuzun kontrollü hareket etmesini sağlar, el-göz koordinasyonunu geliştirir. Dikkat ve konsantrasyon becerilerini destekler.
19 Mart 2021, Cuma 13:54 Son Güncelleme:
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MALZEMELER :
Bolca küçük taş, kâğıt ve kalem / Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Çocuğunuzla birlikte sahilden veya herhangi bir yerden taşlar toplayın. Eve döndüğünüzde A4 kâğıdı üzerine çocuğunuzun içini taşlarla doldurabileceği farklı şekiller çizin. Çocuğunuzdan boşlukları taşlarla doldurmasını isteyin.