Şekillerle eşleştirme (Oyun)

MALZEMELER

Birkaç kâğıt, makas,renkli kalemler ve mandallar / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte kâğıtları dörder parçaya bölünüz. Her böldüğünüz kâğıt parçasına büyükçe farklı geometrik şekillerden birer tane çiziniz. Çizdiğiniz şekillerin altına hem büyükçe çizmiş olduğunuz geometrik şekilden hem de bu şekilden farklı olan 3 başka geometrik şekil içeren bir tablo çiziniz. Çocuğunuzdan büyük geometri şekil ile küçük geometrik şekillerden hangisi o şekil ile aynı ise onunla eşleştirmesini isteyiniz. Eşleştirmeyi de mandalı doğru olan şekle takmak ile yapabilir.