Etkinlik Rehberi Şekillerle yapboz | Çocuklar için oyunlar

Şekillerle yapboz | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Şekillerle yapboz | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için şekillerle yapboz oyununun, okul öncesi çocuklara geometrik şekillerin öğretilmesinin birçok faydası vardır. En bilinen faydaları ise çocukların yaratıcılığını geliştirmesi, okula hazırlık sağlaması ve analitik düşünceyi desteklemesidir

22 Ekim 2021, Cuma 11:16 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Çakıl taşları, renkli keçeli kalemler, fırça ve farklı renklerde guaj boyalar. Yaş: 3+

YAPBOZ NASIL OYNANIR?

 İlk olarak çocuğunuzla birlikte renkli keçe kâğıtlarının üzerine birbirinden farklı geometrik şekiller çizip kesiniz. Sonrasında ise her birini ayrı ayrı farklı parçalara bölünüz. Böldüğünüz bu parçaları karışık bir şekilde çocuğunuzun önüne koyunuz ve ondan dağınık olan bu parçaları ayrı ayrı bütün şekil hallerine geri getirmesini isteyiniz. 

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