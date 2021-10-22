Şekillerle yapboz | Çocuklar için oyunlar

MALZEMELER

Çakıl taşları, renkli keçeli kalemler, fırça ve farklı renklerde guaj boyalar. Yaş: 3+

YAPBOZ NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte renkli keçe kâğıtlarının üzerine birbirinden farklı geometrik şekiller çizip kesiniz. Sonrasında ise her birini ayrı ayrı farklı parçalara bölünüz. Böldüğünüz bu parçaları karışık bir şekilde çocuğunuzun önüne koyunuz ve ondan dağınık olan bu parçaları ayrı ayrı bütün şekil hallerine geri getirmesini isteyiniz.