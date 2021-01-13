Şekilli el feneri oyunu
Bu oyun ile çocuğunuz kesme, çizme, bantlama alıştırmaları sayesinde ince motor becerilerini geliştirirken sembolleri öğrenecek ve oldukça eğlenecek.
13 Ocak 2021, Çarşamba 17:37 Son Güncelleme:
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Malzemeler:
1 tuvalet kağıdı rulosu, ufak el feneri, streç film ya da şeffaf bir dosya, lastik, fon kartonu, bant/ Yaş: 4+
Nasıl oynanır?
Fon kartonu ile tuvalet kağıdı rulosunun boyutuna göre dilediğiniz şekilleri çizip kesin. Streç film ile rulonun ağzını gergince kapatın gerekirse lastik takarak sağlamlaştırın. Bant ile yaptığınız şekilleri üzerine yapıştırın. Feneri rulonun içene doğru tutun. Ve ışıklar sönsün! NOT: Şekilleri harfler ve sayılar ile çeşitlendirerek eğlenerek öğretebilirsiniz!
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