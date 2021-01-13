Şekilli el feneri oyunu

Malzemeler:

1 tuvalet kağıdı rulosu, ufak el feneri, streç film ya da şeffaf bir dosya, lastik, fon kartonu, bant/ Yaş: 4+

Nasıl oynanır?

Fon kartonu ile tuvalet kağıdı rulosunun boyutuna göre dilediğiniz şekilleri çizip kesin. Streç film ile rulonun ağzını gergince kapatın gerekirse lastik takarak sağlamlaştırın. Bant ile yaptığınız şekilleri üzerine yapıştırın. Feneri rulonun içene doğru tutun. Ve ışıklar sönsün! NOT: Şekilleri harfler ve sayılar ile çeşitlendirerek eğlenerek öğretebilirsiniz!





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