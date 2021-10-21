Görüntüsü ayrı, tadı ayrı güzel olan şekilli kurabiye tarifi, özellikle çocuklar tarafında beğenilerek yenen lezzetlerden birisi. Peki, şekilli kurabiye nasıl yapılır? Şekilli kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

ŞEKİLLİ KURABİYE TARİFİ

Şekilli kurabiye malzemeler

1 paket margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

aldığı kadar un

ŞEKİLLİ KURABİYE YAPILIŞI

Tüm malzemeyi karıştırılarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan parçalar kopararak merdaneyle 1 cm kalınlığında açın. Şekilli kalıplarla kesip fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üstü pembeleşene kadar pişirin.



