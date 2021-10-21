Yemek Şekilli kurabiye nasıl yapılır? Şekilli kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Şekilli kurabiye nasıl yapılır? Şekilli kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Şekilli kurabiye nasıl yapılır? Şekilli kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Farklı şekillerde yapılan ve kokusu bütün evi saran şekilli kurabiye tarifi, aynı zamanda iştahları da kabartıyor. Özellikle çocukların karşı koyamadığı şekilli kurabiye tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz bir lezzet. Peki, şekilli kurabiye nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız şekilli kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

21 Ekim 2021, Perşembe 11:25 Son Güncelleme:
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Görüntüsü ayrı, tadı ayrı güzel olan şekilli kurabiye tarifi, özellikle çocuklar tarafında beğenilerek yenen lezzetlerden birisi. Peki, şekilli kurabiye nasıl yapılır? Şekilli kurabiye tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

ŞEKİLLİ KURABİYE TARİFİ

Şekilli kurabiye malzemeler

  • 1 paket margarin
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1,5 su bardağı pudra şekeri
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • aldığı kadar un

ŞEKİLLİ KURABİYE YAPILIŞI

Tüm malzemeyi karıştırılarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan parçalar kopararak merdaneyle 1 cm kalınlığında açın. Şekilli kalıplarla kesip fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üstü pembeleşene kadar pişirin.

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