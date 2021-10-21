Etkinlik Rehberi Şekilli yollar| Çocuklar için oyunlar

Şekilli yollar| Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Şekilli yollar| Çocuklar için oyunlar

Şekilli yollar oyunu okul öncesi çocuklara geometrik şekillerin öğretilmesinin birçok faydası vardır. En bilinen faydaları ise çocukların yaratıcılığını geliştirmesi, okula hazırlık sağlaması, analitik düşünceyi desteklemesi, neden- sonuç ilişkisi kurma ve kategorizasyon becerilerini desteklemesidir.

21 Ekim 2021, Perşembe 10:53 Son Güncelleme:
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Çocuklar için oynanan şekilli yollar oyunu, çocuğunuzun neden sonuç ilişkisi kurmasına yardımcı olur.

MALZEMELER

Birkaç karton, kâğıt, makas, kalem, yapıştırıcı ve küçük oyuncak arabalar / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte kartonların üzerine büyükçe farklı geometrik şekiller çizip kesiniz ve bu şekillerin iç kısımlarına aynı şeklin biraz daha küçüğünü çizip kesiniz. Örneğin, üçgen, kare, dikdörtgen, yamuk veya beşgen… Kesilen parçaları bu oyunda kullanmayacağız ama isterseniz başka oyunlar için onları saklayabilirsiniz. Yol görüntüsü elde edebilmek için kâğıtları kullanarak küçük şeritler yapıştırınız şekillere. İşte yollarımız hazır! Çocuğunuzdan arabaları yollar üzerinde sürmesini ve sürerken de o yolun şekli ne ise söylemesini isteyiniz.

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