Şekilli yollar| Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynanan şekilli yollar oyunu, çocuğunuzun neden sonuç ilişkisi kurmasına yardımcı olur.

MALZEMELER

Birkaç karton, kâğıt, makas, kalem, yapıştırıcı ve küçük oyuncak arabalar / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte kartonların üzerine büyükçe farklı geometrik şekiller çizip kesiniz ve bu şekillerin iç kısımlarına aynı şeklin biraz daha küçüğünü çizip kesiniz. Örneğin, üçgen, kare, dikdörtgen, yamuk veya beşgen… Kesilen parçaları bu oyunda kullanmayacağız ama isterseniz başka oyunlar için onları saklayabilirsiniz. Yol görüntüsü elde edebilmek için kâğıtları kullanarak küçük şeritler yapıştırınız şekillere. İşte yollarımız hazır! Çocuğunuzdan arabaları yollar üzerinde sürmesini ve sürerken de o yolun şekli ne ise söylemesini isteyiniz.