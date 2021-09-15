Sekine duasının faziletleri: Sekine duası nasıl okunur, neye iyi gelir? İşte, Sekine duası Türkçe Arapça okunuşu ve anlamı
Sekine duası İslam alimleri tarafından tavsiye edilen dualar arasında bulunur. İç huzuru ve aile huzuru için okunmakla birlikte, pek çok fazileti bulunmaktadır. Peki, Sekine duası nasıl okunur, neye iyi gelir? İşte, Sekine duası Türkçe Arapça okunuşu ve anlamı…
15 Eylül 2021, Çarşamba 10:33 Son Güncelleme:
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Sekine duası, gönlü daralmış, huzursuzluk nedeniyle günün tadı tuzu kalmamış kişilerin sığındığı dualardan biridir. Okuyanın içini rahatlatan ve pek çok fazilete sahip olan Sekine duasının, Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamını, Sekine duasının faziletlerini bir araya getirdik…
SEKİNE DUASININ FAZİLETLERİ
Sekine duasının faziletlerine bakıldığında İslam alimleri bu duanın öncelikle kişinin iç huzuruna fayda sağladığını belirtiyor. Bunula birlikte, Sekine duasının faziletleri şu şekildedir;
- Kişi kendi çekirdek ve geniş ailesiyle çok daha huzurlu bir yaşama erer.
- Sekine duası Allah'ın izniyle aile içerisinde yaşanan kavgaların son bulmasını sağlar.
- Huzur, mutluluk ve şefkat sakine duasını okuyanlarla beraber olur.
- Bu duayı okuyan hastalar şifa bulur. Hastalara okunması halinde deva verir.
- İnsanın doğru yola girmesine yardımcı olur.
- Sekine duası, Allah'a yakarış, zikir ve övgüdür.
SAKİNE DUASI NASIL OKUNUR?
Sakine duası okunmadan önce mutlaka kuralların yerine getirilmesi gerekir. İlk olarak;
Niyet maksat belirlenmeli.
7 kez istiğfar edilmeli.
7 kez salavat getirilmeli.
10 sefer Allahu Ekber.
Her ayetle birlikte 6 Esma okunmalı toplamda 19 sefer.
İlk olarak besmele çekilir. Sonra Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri (Esmaları) zikredilir. Sonrasında 1.ayet okunur.
Sonrasında tekrar 6 Esma okunur ve 2.ayet okunur.
Sonrasında tekrar 6 Esma okunur ve 3.ayet okunur.
19. ayete kadar bu her defasında 6 Esma bir ayet şeklinde devam edilir.
SEKİNE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
SEKİNE DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
İlk ayet: Seyec Allahu'bade usruy yusra
İkinci ayet: Anetil vucuhu lil hayyil kayyum
Üçüncü ayet: Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
Dördüncü ayet: İnnellahe kane tevvaben rahime
Beşinci ayet: İnnallahe kane gafurun rahimu
Altıncı ayet: fe innallahe kane afuvven kadira
Yedinci ayet: innallahe kane semian besira
Sekizinci ayet: İnnallahe kane alimen hakime
Dokuzuncu ayet: innallahe kane aleyküm rakibe
Onuncu ayet: İnna fetehnaleke fethan mubiyna
On birinci ayet: ve yen surekallahu nesran azize
On ikinci ayet: İnne hızballahi humül galibün
On üçüncü ayet: innallahe huvel kaviyyül aziz
On dördüncü ayet: innallahe huvel ganiyyül hamid
On beşinci ayet: Hasbiyallahu la ilahe illa hu
On altıncı ayet: Habünallahu venim'el vekil
On yedinci ayet: la yeh zünühümül fezeul ekber
On sekizinci ayet: iyyake na'büdu ve iyyake nestain
On dokuzuncu ayet: vel hemdü lillahi rabbil alemin
SEKİNE DUASININ ANLAMI
Allah her zorluktan sonra, kolaylık lütfeder.
Yüzlerin sıkıntısı Hayyu Kayyum içindir.
Allah sizlere karşı çok şefkatli ver merhametlidir.
Allah tövbeleri kabul edendir ve kullarını affetmeyi sever.
Muhakkak ki Allah her şeye gücü yeten olduğu halde, çok bağışlayandır.
Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla görüp işitir.
Şüphesiz ki Allah her işi hakkıyla bilir ve her şeyi hakkıyla yerine getirir.
Muhakkak ki Allah üzerinizde gözetendir her şeyinizi görmektedir.
Biz sana apaçık fetih yolu verdik, açtık. Ve Allah sana şerefli zafer için yardım etsin.
Şüphesiz Allah'a tabi olan topluluklar, galip gelirler.
Muhakkak ki Allah gazabında çok kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip gelir.
Muhakkak ki övgülere layık olan ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan sadece Allah'dır.
Allah bana yeter, ondan başka ibadete layık olan ilah yoktur, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.
En büyük korku olan kıyametin dehşeti bile onlara üzüntü vermez.
Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz.
Ve alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.