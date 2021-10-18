Türkiye Sekizinci bebeğini doğurup can verdi, işte nedeni

Sekizinci bebeğini doğurup can verdi, işte nedeni

Türkiye

Sekizinci bebeğini doğurup can verdi, işte nedeni

Ordu'da sekizinci çocuğunu doğurduktan 1 gün sonra fenalaşarak hayatını kaybeden Nuran Kaya'nın hamile olduğu için aşı yaptırmadığı ve koronavirüs testini pozitif çıktığı öğrenildi.

18 Ekim 2021, Pazartesi 11:21 Son Güncelleme:
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Ordu'da 8'inci çocuğunu dünyaya getirdikten bir gün sonra fenalaşan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Nuran Kaya (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaya'nın hamile olduğu için aşı yaptırmadığı belirtildi.

RAHATSIZLANINCA KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Altınordu ilçesinde yaşayan Nuran Kaya, 8 Ekim'de Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 8'inci çocuğunu dünyaya getirdi. Doğumdan bir gün sonra rahatsızlanan Kaya'ya Koronavirüs testi yapıldı.

HAYATINI KATBETTİ

Testi pozitif çıkan Kaya, özel bir hastanenin Covid-19 polikliniğine sevk edildi. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakım servisine kaldırılan Kaya, 15 Ekim'de yaşamını yitirdi. Kaya'nın cenazesi memleketi Ağrı’nın Patnos ilçesinde toprağa verildi.

HAMİLE DİYE AŞI YAPTIRMAMIŞ

Hamile olduğu için Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtilen Kaya'nın dünyaya getirdiği kız çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğunu bildirildi.


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