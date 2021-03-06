Şekle bak şaşır
Halime Çelikel / halime.celikel@posta.com.tr
06 Mart 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Çiçekler, sadece güzellikleriyle büyülemekle kalmıyor bazen de renkleri ve şekilleriyle görenleri şaşkına çevirebiliyorlar. Kuşa benzeyen crotalaria cunninghamii, beyaz elbiseleriyle dans eden kızları çağrıştıran impatiens bequaertii, kundaktaki bebekler zannedeceğiniz anguloa uniflora, papağanları andıran impatiens psittacina, sevinmiş bir uzaylı gibi görünen calceolaria uniflora bunlara birkaç örnek.
Yeşil kuş çiçeği veya muhteşem kuş çiçeği olarak da bilinen crotalaria cunninghamii, baklagil familyasına ait bir bitki ve Avustralya’nın iç kesimlerinde yaygın. Impatiens bequaertii çok nadir bir çiçek. Bebek orkidesi de denilen anguloa uniflora’nın doğal yaşam alanı Güney Amerika. Ormanda yere dökülmüş yapraklar arasında ve ağaçların gölgesinde yetişiyor. Impatiens psittacina da çok nadir bulunan bir çiçek. 1899’da Tayland’da keşfedildi. Uçan bir papağanı andırdığından bu isimle anılıyor. Calceolaria uniflora da şeklinden dolayı mutlu yaratık diye adlandırılıyor.
YAPILACAKLAR LİSTESİ
- Bahçede ekim yapılacak yataklar gübrelenmeli. Tercihen ev atıklarından ürettiğiniz kompostu kullanın.
- Bahçe bitkilerinizin desteğe ihtiyacı varsa, bunları şimdi yerleştirin. Bitkiler onların içinde ya da etrafında büyüyerek iyi bir forma kavuşabilir. Bitki büyüdükten sonra eklenen destekler iyi görünmeyebilir.
- Bu ay pek çok çiçek ve sebze tohumunu, saksı ve bahçelerle buluşturmanın tam zamanı. Ateş çiçeği, mor petunya, camgüzeli, kadife çiçeği, havuç, bezelye ve domates gibi tohumlar bunlardan sadece birkaçı.
- Ağaç ve çalı bitkileri için yer değişikliği yapacaksınız bu mevsim uygun.
- Zambaklar, gladioli, frezya, crocosmia gibi yazın çiçeklenecek soğanları ekin.
- Örtü altındaki saksılara dahlia yumruları ekin.
- Ayın ilerleyen günlerinde nergis, muscari ve lale soğanı ekimine başlayabilirsiniz.
- Doğanın uyanmaya başladığı bu günlerde, bahçe malzemeleri satan mağazalara uğrayın. Kış indirimleri yakalarsanız saksı, torf ve diğer malzemelerinizi bu dönemde ucuza alabilirsiniz.