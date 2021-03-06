Şekle bak şaşır

Çiçekler, sadece güzellikleriyle büyülemekle kalmıyor bazen de renkleri ve şekilleriyle görenleri şaşkına çevirebiliyorlar. Kuşa benzeyen crotalaria cunninghamii, beyaz elbiseleriyle dans eden kızları çağrıştıran impatiens bequaertii, kundaktaki bebekler zannedeceğiniz anguloa uniflora, papağanları andıran impatiens psittacina, sevinmiş bir uzaylı gibi görünen calceolaria uniflora bunlara birkaç örnek.

Yeşil kuş çiçeği veya muhteşem kuş çiçeği olarak da bilinen crotalaria cunninghamii, baklagil familyasına ait bir bitki ve Avustralya’nın iç kesimlerinde yaygın. Impatiens bequaertii çok nadir bir çiçek. Bebek orkidesi de denilen anguloa uniflora’nın doğal yaşam alanı Güney Amerika. Ormanda yere dökülmüş yapraklar arasında ve ağaçların gölgesinde yetişiyor. Impatiens psittacina da çok nadir bulunan bir çiçek. 1899’da Tayland’da keşfedildi. Uçan bir papağanı andırdığından bu isimle anılıyor. Calceolaria uniflora da şeklinden dolayı mutlu yaratık diye adlandırılıyor.

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