Seks bağımlılığı hastalık mı?

Epigenetik adlı bilimsel bir dergide yayımlanan araştırma oldukça tartışmalı bir teşhise imza attı. Araştırmaya göre "seks bağımlısı" olduğunu söyleyenlerde, olağandışı bir genetik faaliyet görüldü. Bu durumun da beyinde normalin çok üzerinde "aşk hormonu" diye bilinen oksitosin salgılanmasına neden olduğu belirtiliyor.

SEKS BAĞIMLILIĞI MEŞRU BİR HASTALIK MI?

Çalışmayla bu rahatsızlığın tedavisinde yeni yöntemler aranabileceği ve seks bağımlılığının meşru bir rahatsızlık olduğunun nihayet kanıtlanmış olabileceği vurgulanıyor.

Times’ın haberine göre araştırmayı yapan uzmanlardan biri olan, İsveç'teki Umea Üniversitesi'nden Jussi Jokinen.

BİYOLOJİK NEDENLERİ KONUSUNDA KANITLAR VAR

Jokinen, "Hastalığın biyolojik nedenleri konusunda giderek artan kanıtlar var. Tabii ki çok tartışmalı bir teşhis ama şimdi bunun gerçek olduğunu düşünüyoruz." diyor.

OKSİTOSİN NEDİR? OKSİTOSİN NE İŞE YARAR?

Aşk hormonu olarak da bilinen oksitosin cinsel uyarılmayı arttırır. Yapılan deneylerde, beyin sıvısına oksitosin enjekte edilen farelerde kendiliğinden ereksiyon gerçekleştiğini göstermektedir. Oksitosin içeren beyindeki kimyasallar, erkekler ereksiyon olurken sürekli uyarımda bulunur. Bu kimyasallar partnerlerin arasındaki bağ arttıkça daha yoğun hale gelir.