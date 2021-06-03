Dünya Seks partisi haberi ülkeyi ikiye böldü

Seks partisi haberi ülkeyi ikiye böldü

Dünya

Seks partisi haberi ülkeyi ikiye böldü

Danimarka’da haberini yaptığı eş değiştirme partisine katılıp sevişme sesleri radyoda duyulan gazeteci tartışma yarattı.

03 Haziran 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Gazeteci Louise Fischer (26), pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle swinger (eş değiştirme) kulüplerini ziyaret etti. Seks partisine katılan Fischer, “İşimin parçası olarak deneyimledim” diyerek kendini savundu. Ülkede gazetecilik sınırlarını aştığını söyleyenlere karşın Fischer, destek gördüğünü de söyledi. Fischer, “En büyük destekçim annem. Haberime çok güldü. Babam da çok havalı buldu” dedi.

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