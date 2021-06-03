Seks partisi haberi ülkeyi ikiye böldü

Gazeteci Louise Fischer (26), pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle swinger (eş değiştirme) kulüplerini ziyaret etti. Seks partisine katılan Fischer, “İşimin parçası olarak deneyimledim” diyerek kendini savundu. Ülkede gazetecilik sınırlarını aştığını söyleyenlere karşın Fischer, destek gördüğünü de söyledi. Fischer, “En büyük destekçim annem. Haberime çok güldü. Babam da çok havalı buldu” dedi.