Seks yapmadan önce sakız çiğnemeyin. İşte nedeni...

Romantik anlar öncesinde ağız kokusunu hızlıca bertaraf etmek için sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri de ağzınıza mümkünse nane aromalı bir sakız atmaktır ancak uzmanlar uyarıyor, seks öncesi sakız çiğnemenin bazı yan etkileri olabilir. Nefesinizi tazelemek için iyi bir yöntem olan sakız, beklemediğiniz bir soruna neden olabilir.

Özel biriyle yakınlaşmayı planlıyorsanız, sakız çiğnemeye bir süre ara vermeyi düşünmeniz için bazı nedenler var.

Gastrik Guru'nun verdiği bilgiye göre sakız çiğnemek midenize sürekli olarak beslenmek üzere olduğunuzun mesajını verir - ancak öyle değildir. Mide, beslenme beklentisiyle, yiyeceklerin parçalanmasına yardımcı olan sindirim sıvılarını harekete geçirir ve serbest bırakır. Bu enzimler kullanılmadığında, sonuç karın şişkinliği ve gazdır.

Ayrıca fiziksel olarak sakız çiğneme eylemi, sindirim sisteminize hava sokar. Men's Health uzmanları, bunun sindirim sisteminde gaz oluşturduğunu ve bunun sonucunda geğirmeye ve evet, gaz çıkarmaya neden olduğunu söylüyor.

Bu sebepler sizi seks öncesi sakız çiğnemenize yeterli değilse, sizin için bir nedenimiz daha var

Nanenli sakız testosteron seviyelerini etkileyebilir

Tıp dergisi Urology'de yayınlanan bir araştırma , bitkisel nane çayı verilen erkek sıçanların testosteron salgısında bir düşüş yaşadığını bildirdi. Denekler insan değildi evet ama neden testosterondaki bir düşüşün cinsel dürtünüzü de düşürme ihtimalini göze alasınız ki?

Taze bir nefeiyorsanız, sakız çiğnemek yerine ağız sağlığınızı korumanın diğer yollarına odaklanın. Diş Hekimi Michelle Chan, günlük hijyen rutininizin bir parçası olarak dişlerinizle birlikte dilinizi de düzenli olarak fırçalamanızı önerir . Ek olarak, dehidrasyon tükürük üretimini azaltabileceğinden bol su içmeniz ağız kokusu probleminin üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır çünkü tükürük, yiyecekleri parçalamaya, yıkamaya ve istenmeyen kokulara zemin hazırlayan yemek artıklarının dişlerinize yapışmasını önler



