Seksek çiziyorum (Oyun)

Seksek çiziyorum oyunu için malzemeler şöyle:

Renkli bantlar

Makas

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla beraber evinizde seksek oluşturabileceğiniz bir alan belirleyin. Daha sonra bu alan içerisinde bantlar yardımı ile seksek oluşturun.

Her bölmenin içerisine bantlarla sayıları da ekleyin. Yapmanız gerekenler sadece bunlardı. Artık bir sekseğiniz var! Biraz zıplamaya ne dersiniz?