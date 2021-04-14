Seksek çiziyorum (Oyun)
Hareketli oyunlar bir çocuğun genel sağlığını ve zindeliğini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlığını ve bilişsel gelişimini iyileştirmeye de yardımcı olabilir. Bu oyun 3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.
14 Nisan 2021, Çarşamba 11:18 Son Güncelleme:
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Seksek çiziyorum oyunu için malzemeler şöyle:
- Renkli bantlar
- Makas
NASIL OYNANIR?
İlk olarak çocuğunuzla beraber evinizde seksek oluşturabileceğiniz bir alan belirleyin. Daha sonra bu alan içerisinde bantlar yardımı ile seksek oluşturun.
Her bölmenin içerisine bantlarla sayıları da ekleyin. Yapmanız gerekenler sadece bunlardı. Artık bir sekseğiniz var! Biraz zıplamaya ne dersiniz?