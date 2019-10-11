Yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği dizinin, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturuyor. Sevilen dizi kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Suzan Kardeş, Hakan Bulut, Onur Dilber, Hacı Ali Konuk, Tolunay Donat, Kemal Kuruçay, Betül Berk, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Mehmet Elmas, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Eray Yasin Işık, Osman Büyükercan, Yasin Kaya, Gülseren Gürtunca, Yalçın Özden, Tahsin Taşkın gibi başarılı oyunculara yer veriyor.





Oyunculara soruldu: “Sizce Seksenler…"

FEHMİ (RASİM ÖZTEKİN): 1980’lerde bizim Seksenler dizisinde de sergilediğimiz gibi arkadaşlıklar, dostluklar, komşuluklar, hatta mahalleliyle esnaf arasındaki ilişki bambaşkaydı. Hatta esnaf mahalleliye zaman zaman borç bile verirdi. Biz bunları yaşadık. O zaman insani değerler çok daha öndeydi. İnsanlar birbirine yardım etmekle hükümlü gibi bir durum vardı. Benim için Seksenler insani açısından çok daha yüksek duygulara sahipti.





RUKİYE (ÖZLEM TÜRKAD): Benim için Seksenler, güzel komşuluk, samimiyet ve hep bir arada mutlu mutlu, güzel anları da mutsuzlukları da acıları da paylaşmaktı.

AHMET (ŞORAY UZUN): Seksenler benim için mahalle demek, uzun uzun bakışma demek, aile ile yenen akşam yemekleri demek.









NAZLI (YASEMİN CONKA): Benim için Seksenler, aslında belki de birçok arkadaşımın cevap verdiği gibi çocukluğum ve ilk gençliğim demek. Ayrıca şöyle bir durum da var benim için biraz da terapi gibi. Bu yaşlarda beni iyileştiren bir proje oldu Seksenler’e yolculuk.









GÜLDEN (AYŞE TOLGA): Benim için Seksenler kese kağıdıyla açık bisküvilerin gazoz eşliğinde, erkek kardeşle birlikte Acıbadem’deki bir sokakta yenmesiydi. Çitlembik ağaçlarına tırmanmaktı. Oradaki arkadaşlarla beraber tahtaların altına küçük tekerlekleri takıp yokuş aşağı kaymaktı.

SAMİ (BERAT YENİLMEZ): Seksenler her zaman çok güzeldi, çok keyifliydi, çok huzurluydu. İçinde barındırdığı bazı sıkıntılı pozisyonlar, durumlar, olaylara rağmen insanların birbirleriyle karşılıksız, çıkar ilişkileri içinde olmadan, birbirlerine güvenerek, paylaşarak, sevgisini, saygısını, ekmeğini, içinde bulunduğu zaman dilimini ayırarak birlikte mutlu, huzurlu vakit geçirdikleri dönem demek.









ŞAHİN (CEYHUN FERSOY): Arkadaşlık demek, dostluk demek, hayat arkadaşımı bulmak demek, evlilik demek. Tabi ki de okul demek, öğrenmek demek yani demek de demek. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.









ELVAN (BEGÜM ÖNER): Benim için Seksenler, tanımadan aşık olduğum çok güzel yıllar.

BUTİK ALİ (HAKAN BULUT): Benim için Seksenler tabi ki bakkal dükkanlarıydı ve oradaki şemsiye çikolatalardı.

KOMİSER RIZA (ONUR DİLBER): Seksenler çocukluğumuz, mahallemiz, topaç çevirdiğimiz, topaçla oynadığımız yıllardır. Seksenler sitelerde değil mahallelerde bir arada oynadığımız zamanlardır. Dostluktur, arkadaşlıktır, ailedir. ‘Onur ezan okundu haydi eve’ dir aslında biraz Seksenler. Seksenler aslında biraz biziz. Yani Seksenler çok şeydir.

BEKÇİ BEKİR (HACI ALİ KONUK): Dostluğun ve sevginin birleştiği yerdir aslında Seksenler, bizde onun için dostluğu ve sevgiyi size vermeye çalışıyoruz. Hepinize iyi günler, mutlu yarınlar diliyorum.









KAHVECİ MESUT (NECMİ YAPICI): Seksenler benim çocukluğumdur aynı zamanda seksenler mahalle kültürüdür, arkadaşlıktır, dostluktur, yardımseverliktir. Gençliğim, ergenliğim her şeydir Seksenler.









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