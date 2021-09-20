TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler, uzun bir aranın ardından yeniden yayınlanmaya başlamıştı. Ancak, büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Seksenler dizisinin yeni bölümü bu hafta olmayacak. Dizinin hayranları ise “Seksenler bu hafta neden yok?” “Seksenler’in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?” araştırması yapıyor…

SEKSENLER BU HAFTA NEDEN YOK?

Seksenler dizisinin bu hafta neden olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Dizinin yayınlandığı saatte Geçtiğimiz Perşembe günü ilk bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinin ilk bölümünün tekrarı yayınlanacak.

SEKSENLER’İN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Seksenler’in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak bu aksamanın bir haftalık olduğu düşünülürse dizinin yeni bölümünün 27 Eylül Pazartesi günü seyircinin karşısında olması bekleniyor.

SEKSENLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fehmi'lerin Aslı'ya aldığı org başta Fehmi olmak üzere tüm aileye eğlenceli anlar yaşatır. Aslında org Aslı için alınmış olsa da org çalmak Fehmi'nin çok hoşuna gidince, Aslı'dan daha çok Fehmi eğlenir. Manav Mustafa'nın yüz bin liraya sattığı karpuz Çınaraltı Mahallesi'nde olay haline gelir. Kimse karpuzun neden bu kadar pahalı olduğuna anlam veremez. Niyazi, Nazlı ile sinemaya gitme planı yapar. Ancak karşılaşacağı kötü sürprizden habersizdir.

20 EYLÜL TRT1 YAYI AKIŞI