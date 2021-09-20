Magazin Seksenler bu hafta neden yok? Seksenler’in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Seksenler bu hafta neden yok? Seksenler’in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

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Seksenler bu hafta neden yok? Seksenler’in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Seksenler dizisi her hafta pazartesi akşamları TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyordu. Bu hafta 505. Bölümün yayınlanması beklenirken, kanalın yayın akışında Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı isimli dizi yer alıyor. Peki, Seksenler bu hafta neden yok? Seksenler’in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

20 Eylül 2021, Pazartesi 18:19 Son Güncelleme:
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TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler, uzun bir aranın ardından yeniden yayınlanmaya başlamıştı. Ancak, büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Seksenler dizisinin yeni bölümü bu hafta olmayacak. Dizinin hayranları ise “Seksenler bu hafta neden yok?” “Seksenler’in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?” araştırması yapıyor…

SEKSENLER BU HAFTA NEDEN YOK?

Seksenler dizisinin bu hafta neden olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Dizinin yayınlandığı saatte Geçtiğimiz Perşembe günü ilk bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinin ilk bölümünün tekrarı yayınlanacak.

SEKSENLER’İN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Seksenler’in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak bu aksamanın bir haftalık olduğu düşünülürse dizinin yeni bölümünün 27 Eylül Pazartesi günü seyircinin karşısında olması bekleniyor.

SEKSENLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fehmi'lerin Aslı'ya aldığı org başta Fehmi olmak üzere tüm aileye eğlenceli anlar yaşatır. Aslında org Aslı için alınmış olsa da org çalmak Fehmi'nin çok hoşuna gidince, Aslı'dan daha çok Fehmi eğlenir. Manav Mustafa'nın yüz bin liraya sattığı karpuz Çınaraltı Mahallesi'nde olay haline gelir. Kimse karpuzun neden bu kadar pahalı olduğuna anlam veremez. Niyazi, Nazlı ile sinemaya gitme planı yapar. Ancak karşılaşacağı kötü sürprizden habersizdir.

20 EYLÜL TRT1 YAYI AKIŞI

  • 05:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
  • 06:00 Tövbeler Olsun
  • 09:10 Kalk Gidelim
  • 12:25 Benim Adım Melek
  • 16:10 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
  • 23:30 Gönül Dağı
  • 02:35 Benim Adım Melek

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