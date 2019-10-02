Seksenler dizisi geri dönüyor!

Yakında izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibi üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturuyor. Yani pek de bir şey değişmedi.





Seksenler'in yapımcısı ve senaristi Birol Güven, yeni bölümlerle ilgili şunları söyledi:





"Bugüne kadar birçok dizi yaptım ama Seksenler’deki geri dönüşü hiçbir dizimizde yaşamadık. Seyirci Seksenler’i çok istedi, biz zaten dünden hazırdık. Bu dizi evde muhabbeti artırdı. Seyrederken insanlar kendi hikâyelerini de anlatmaya başladı. Bizim mahallede de durum böyleydi ya da bizde başka türlüydü diye kendi dönemlerini hatırlayıp onları konuşmaya başladı. Sadece seyredilen bir şey olmaktan çıkıp iletişimi artırdı."





'Seksenler' hafta içi her gün









Seksenler dizisi yeni bölümleri, yenilenen oyuncu kadrosu, yeni hikayeleri ve yeni dekorlarıyla hafta içi her gün yayınlanacak.





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