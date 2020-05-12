Erzurumlu Bekçi Bekir, Seksenler dizisinin çok sevilen karakterlerinden birisi. Hacı Ali Konuk, Seksenler’i, sporcu geçmişini ve koronavirüs döneminde Süper Lig’i Şoray Uzun’a anlattı. İşte POSTA’ya özel Hacı Ali Konuk...

Hacı Ali Konuk kimdir?

1 Mayıs 1968 Erzurum doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Aydın, liseyi İzmit, üniversiteyi İstanbul’da tamamladım. Evli ve 2 kız babasıyım.

Seksenler dizisi size nasıl geldi?

Daha önce Mint yapımda Komedi Türk adlı bir program ve Çok Gizli programında çalışmıştım. Bir gün Kadıköy’de Ferdi Akarnur’la karşılaştım. Selamlaştık, biraz konuştuk. Ferdi Abi bana “Seksenler diye bir proje başlıyor, haberin yok mu” diye sordu. Ben de “Yok abi” dedim. “Sadece bekçi rolü kalmış. Gelen-giden oldu ama beğenmediler. Bir uğra istersen, yarın çekim başlıyor” dedi. Üzülmüştüm niye haber vermediler diye. Eve gittim akşam telefon çaldı. Müfit Can Saçıntı ve Birol Bey (Güven) aradı. “Bekçi rolü var, yarın başlıyoruz. Sete gel, okuma provası yapacağız” dediler. Ne olduğunu anlamamıştım. Hemen kalktım, bıyıkları şekillendirdim. Biraz bekçilerle ilgili filmlere baktım ve ağız olarak Erzurum ağzı hiç yoktu bu karaktere oturacağını düşünerek bunu yaptım.

Seksenler’e başlarken Bekçi Bekir karakterinin bu kadar tutacağını tahmin etmiş miydiniz?

Bekçi Bekir Anadolu’yu temsil etme bakımından önemli bir figür. Bu kadar bekliyordum dersem yalan olur ama ilk 3 haftadan sonra bir şeyler olacağını söyleyebilirdim.

Diş hakimliğinden terk

Dışarıda seyircinin size karşı olan tepkisi nasıl?

Seyirci dışarıda kendilerinden biriymiş gibi bakıyor. Şakalaşıyor, sarılıyor, öpüyor. Kiminin oğlu, kiminin abisi, kiminin kardeşi gibi bakıyorlar.

Dizide tam bir Anadolu erkeğini canlandırıyorsunuz. Peki evde durum nasıl?

Öğrencilik yıllarımdan beri yemek ve temizlik bize kaldığından alışığım ev işlerine. İyi yemek yaparım. Ben hiçbir zaman hiçbir yerde bu senin işin bu benim işim demem. Her işin ucundan tutarım.

Oyunculuğun yanı sıra profesyonel olarak çok başarılı bir diş teknisyeni ve estetisyenisiniz. O nasıl oldu?

Diş konusu şöyle; ben diş hekimliği 3. sınıftan terkim. Bunun sebebi de tiyatrodur. Bu arada dişçiliğin teknik kısmını da biliyorum. Unident Diş Merkezi sahibi Doç. Dr. Ahmet Kurtaran’dır. Eski Modern Folk Üçlüsü’nün solisti. İyi bir dişçi ve estetisyendir. Hocam odur. Orada estetik diş üzerine çalışmalar yaptım, vakit buldukça da estetik işiyle uğraşıyorum.

Her sporda aranan isim

Sporcu bir geçmişiniz var. Bunu biraz anlatır mısınız ?

Lisede hem güreş yapıyordum İzmit Seka’da. Hem de lise basketbol, hentbol takımlarının vazgeçilmeziydim. İyi de futbol oynardım. Kung Fu’yu da Avrupa Şampiyonu Adem Yurtkuran’dan öğrendim. Halen güreşte beni yenecek birini arıyorum.

Şu anda futbolla ilginiz nasıl?

Memleketinizin takımı Erzurumspor’u takip edebiliyor musunuz? Erzurumspor’u mümkün olduğu kadar takip ediyorum. İnşallah diğer kulüpler gibi başarılı olur.

Erzurumspor-Galatasaray maçlarında ruh haliniz nasıl oluyor?

Yakınlarım bilir, sen de bilirsin. Ben Galatasaraylı’yım. Erzurumsporla karşılaşmasında “Erzurum’u yenme Cim Bom, berabere kal ne olur” diyorum içimden. Ama Galatasaray şampiyon olacak, o da Erzurumspor maçına kalmışsa tabii ki Galatasaray’ı tutacağız.

Dünyayı saran koronavirüs salgını bu sezonu nasıl etkiledi?

Koronavirüs hepimizi etkiledi. Sezon tatsız oldu. Tabii mücadeleleri göremedik.Hiç olmadık sürprizler de yaşanabilirdi, onları göremedik.

Sizce liglerin kalan kısmı seyircisiz devam etmeli mi?

Ben seyircisiz lig mi olur derim. Amma velakin korona var. Pandemi bitene kadar ne kadar sürerse sürsün seyircisiz olmalı.

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