Magazin Seksenler final mi yaptı? Seksenler bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Seksenler final mi yaptı? Seksenler bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?

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Seksenler final mi yaptı? Seksenler bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler’in üç haftadır yeni bölümü yayınlanmıyor. 4 Ekim Pazartesi günü de kanalın yayın akışında dizinin yeni bölümünün olmayışı, “Seksenler final mi yaptı?” sorusunun araştırılmasına neden oldu. Peki, Seksenler bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?

04 Ekim 2021, Pazartesi 18:04 Son Güncelleme:
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Özlem Türkad, Reha Özcan, İlker Ayrık, Zeynep Demirel ve Şoray Uzun gibi sevilen isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Seksenleri dizisi, hem kostümleri hem de karakterleriyle başarılı bir dönem dizisi olarak TRT1 ekranlarında seyircinin karşısına çıkıyor. Uzun bir aranın ardından oldukça talep gören dizi geçtiğimiz aylarda yeni yüzleriyle yeniden ekranlarda yer alamaya başlamıştı. Ancak üç haftadır dizinin yeni bölümü yayınlanmıyor. Bu hafta da TRT1 yayın akışında yabancı bir sinema bulunuyor. Peki, Seksenler final mi yaptı? Seksenler bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar…

SEKSENLER FİNAL Mİ YAPTI?

Hastalardır yeni bölümü ekranlara gelmeyen Seksenler dizisinin final yapıp yapmadığına ilişkin dizinin yapımcısından ve kanaldan henüz bir açıklama gelmedi.

SEKSENLER BU AKŞAM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Seksenler dizisinin neden olmadığı ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin de henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiği takdirde haberimizde bulabilirsiniz.

SEKSENLER YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

  • Rukiye: Özlem Türkad  
  • Metin: Reha Özcan  
  • Çağatay: İlker Ayrık  
  • Amelie: Zeynep Demirel  
  • Ahmet: Şoray Uzun
  • Gülden: Ayşe Tolga  
  • Rıza: Onur Dilber  
  • Sami: Berat Yenilmez  
  • Elvan: Begüm Öner  
  • Şahin: Ceyhun Fersoy  
  • Mesut: Necmi Yapıcı  
  • Bahtiyar: Faruk Sofuoğlu  
  • Bekir: Ali Konuk  
  • Aret: Erdem Baş
  • Ali: Hakan Bulut  
  • Hilmi: Deniz Oral
  • Nevzat: Eray Yasin Işık  
  • Tuncer: Baran Karaoğlan  
  • Levent: Zeki Yılmaz  
  • Semih: Bektaş Erdoğan

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