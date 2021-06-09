Magazin Seksenler’de yeni Fehmi kim olacak? Seksenler’de Rasim Öztekin’in yerine kim gelecek?

Seksenler’de yeni Fehmi kim olacak? Seksenler’de Rasim Öztekin’in yerine kim gelecek?

Magazin

Seksenler’de yeni Fehmi kim olacak? Seksenler’de Rasim Öztekin’in yerine kim gelecek?

Seksenler’de Rasim Öztekin’in yerine kimin geleceği ve yeni Fehmi’nin kim olacağı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. 24 Haziran’da yeniden ekranlara dönecek olan Seksenler dizisinin yeniz sezon tanıtımı yayınlanırken, Rasim Öztekin’in unutulmaması da dikkatlerden kaçmadı…

09 Haziran 2021, Çarşamba 16:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Seksenler dizisinde ailenin babası Fehmi rolünü canlandıran Rasim Öztekin’in zamansız vefatı sevenlerini yasa boğmuştu. Dizinin yeni sezonunun ekranlarına dönmesine kısa süre kala Seksenler’de Rasim Öztekin’in yerine kim geleceğine dair merak da çoğaldı…

SEKSENLER’DE RASİM ÖZTEKİN’İN YERİNE KİM GELECEK, YENİ FEHMİ KİM OLACAK?

Seksenler’de Rasim Öztekin’in yerine Fehmi karakterini kimin oynayacağı henüz açıklanmadı.

Seksenler dizisinde Fehmi karakterini canlandıran Rasim Öztekin, oyunculuğuyla milyonların kalbine taht kurmuştu. Rasim Öztekin’in yerine gelecek ve Fehmi karakterini canlandıracak oyuncunun da izleyici tarafından aynı şekilde kabul görmesi için titizlikle çalışıldığı belirtildi.

SEKSENLER KADROSUNA YENİ OYUNCULAR EKLENDİ

24 Haziran Perşembe günü ilk bölümü ile TRT1 ekranlarına gelecek Seksenler dizisinin kadrosuna Reha Özcan, Efe Deprem ve Zeynep Demirel de dahil oldu. Bununla birlikte, dizide Çağatay rolünü canlandıran İlker Ayrık da diziye yeniden dönüyor.

Alınan bilgilere göre, Reha Özcan Seksenler kadrosuna edebiyat öğretmeni olarak katılacak. 

İŞTE SEKSENLER'İN YENİ SEZON FRAGMANI


 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
9 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Yıldızlar Kaş'ta
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Mehmet Coşkundeniz
Galiba sevgilimi aldatmaya başladım
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
7 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
İkizler burcunda güneş tutulması
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Seda'ya yakışmadı Alişan'a bravo
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Her sezon yeni bir ceket tasarlamaktansa gelecek için umut tasarlamalıyız
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Sadakatsiz’de Derin mi ölecek yoksa Asya mı?
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Camdaki Kız 9.bölümüyle sezon finali yapıyor