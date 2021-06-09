Büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Seksenler dizisinde ailenin babası Fehmi rolünü canlandıran Rasim Öztekin’in zamansız vefatı sevenlerini yasa boğmuştu. Dizinin yeni sezonunun ekranlarına dönmesine kısa süre kala Seksenler’de Rasim Öztekin’in yerine kim geleceğine dair merak da çoğaldı…

SEKSENLER’DE RASİM ÖZTEKİN’İN YERİNE KİM GELECEK, YENİ FEHMİ KİM OLACAK?

Seksenler’de Rasim Öztekin’in yerine Fehmi karakterini kimin oynayacağı henüz açıklanmadı.

Seksenler dizisinde Fehmi karakterini canlandıran Rasim Öztekin, oyunculuğuyla milyonların kalbine taht kurmuştu. Rasim Öztekin’in yerine gelecek ve Fehmi karakterini canlandıracak oyuncunun da izleyici tarafından aynı şekilde kabul görmesi için titizlikle çalışıldığı belirtildi.

SEKSENLER KADROSUNA YENİ OYUNCULAR EKLENDİ

24 Haziran Perşembe günü ilk bölümü ile TRT1 ekranlarına gelecek Seksenler dizisinin kadrosuna Reha Özcan, Efe Deprem ve Zeynep Demirel de dahil oldu. Bununla birlikte, dizide Çağatay rolünü canlandıran İlker Ayrık da diziye yeniden dönüyor.

Alınan bilgilere göre, Reha Özcan Seksenler kadrosuna edebiyat öğretmeni olarak katılacak.

İŞTE SEKSENLER'İN YENİ SEZON FRAGMANI



